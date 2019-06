Svensk succé i finalen – etta och tvåa

Foto: Sören Andersson

Malin Baryard Johnsson, på hästen Indiana, och Peder Fredricson (All In) gick in näst sist respektive sist i Grand Prix-hoppningen i Global Champions Tour på Stockholms Stadion.

Och svenskduon kunde inte fått en bättre kväll.

Baryard Johnsson slog till med en superrunda på tiden 35,36 och petade ner dåvarande ledaren Jos Verlooy, Belgien, 36,82, till en andraplats. Där och då var det bara kvällens sista tävlande – Peder Fredricson – som kunde slå henne.

Och det var precis vad 47-åringen gjorde.

Fredricson red in på 33,95, sträckte två fingrar i luften och mötte hemmapublikens jubel som vinnare. Malin Baryard Johnsson kunde bara skratta – nästan uppgivet – när Fredricson stoltserade ute på banan.

– Det känns helt otroligt. Jag är så himla glad. Jag har försökt vinna GP-tävlingar hela året och så gör jag det på hemmaplan. Det känns fantastiskt, säger Peder Fredricson i SVT:s sändning.