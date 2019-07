Svensk kostymdesigner invald i Oscarsakademien

Foto: Danny Moloshok/AP/TT

Svenska kostymdesignern Lena Mossum har valts in i Oscarsakademien, skriver .

Malmöbon har under sin karriär bland annat stått för kostymen i filmer som "The man who killed Don Quixote" och ”Sonja – The white swan”.

– Av årets nya medlemmar var bara nio kostymdesigners – och jag är en av dem. Det är klart man känner sig lite extra stolt, säger Lena Mossum till Sydsvenskan.

Mossum blir därmed den tredje svensken att väljas in i Oscarsakademien i år. Även Alexander Skarsgård och Ludwig Göransson, den senare vann en Oscar i år för musiken till "Black panther", har valts in.

Oscarsakademien röstar årligen fram vinnarna av Oscarsstatyetterna.