Superettan – här är hela spelschemat

Norrby inleder sin andra säsong i superettan med att möta IK Frej borta och spelar därefter hemma mot Varbergs Bois.

Här är alla 30 omgångar i Superettan.

Omgång 1

31/3: Halmstads BK–Helsingborgs IF, AFC Eskilstuna–IK Brage

1/4: Gais–Jönköpings Södra IF, Östers IF–Degerfors IF, Landskrona Bois–Falkenbergs FF

2/4: IK Frej Täby–Norrby IF (15.00), Gefle IF-IFK Värnamo

3/4: Varbergs Bois FC–Örgryte

Omgång 2

7/4: Degerfors IF–Halmstads BK, Falkenbergs FF–AFC Eskilstuna, Jönköpings Södra IF–Landskrona Bois

8/4 Helsingborgs IF–Östers IF, Örgryte–IK Frej Täby), Norrby IF–Varbergs Bois FC (17.30)

9/4 IK Brage–Gefle IF

10/4 IFK Värnamo–Gais

Omgång 3

14/4: IK Frej Täby–Helsingborgs IF, Gefle IF–Degerfors IF

15/4: Östers IF–IK Brage, Gais–Falkenbergs FF, AFC Eskilstuna–IFK Värnamo

16/4: Halmstads BK–Norrby IF (19.00), Varbergs Bois FC–Jönköpings Södra IF

17/4: Landskrona Bois–Örgryte

Omgång 4

20/4: IK Brage–Gais

21/4: Örgryte–Halmstads BK, Degerfors IF–Landskrona Bois

22/4: Jönköpings Södra IF–Östers IF, Falkenbergs FF-IK Frej Täby, Norrby IF–Gefle IF (17.30)

23/4 IFK Värnamo–Varbergs Bois FC

24/4: Helsingborgs IF–AFC Eskilstuna

Omgång 5

27/4: Gais–Gefle IF

28/4 Landskrona Bois–IFK Värnamo, Östers IF–Örgryte

29/4: IK Brage–Helsingborgs IF, IK Frej Täby–Varbergs Bois FC

30/4 AFC Eskilstuna–Degerfors IF, Norrby IF–Jönköpings Södra IF (15.00)

Omgång 6

4/5: IK Frej Täby–AFC Eskilstuna (19.00)

5/5: Degerfors IF–Örgryte (16.00), Jönköpings Södra IF–IK Brage (18.00)

6/5: Varbergs Bois FC–Landskrona Bois (15.00), Falkenbergs FF–Östers IF (17.30)

7/5: Gefle IF–Halmstads BK (19.00), IFK Värnamo–Norrby IF (19.00)

8/5: Helsingborgs IF–Gais (19.00)

Omgång 7

11/5: Örgryte–Gefle IF (19.00)

12/5: AFC Eskilstuna–Varbergs Bois FC (16.00), Jönköpings Södra IF–IK Frej Täby (16.00), IK Brage–Falkenbergs FF (18.00)

13/5 Östers IF–IFK Värnamo (15.00), Halmstads BK–Gais (17.30)

14/5: Norrby IF–Degerfors IF (19.00)

15/5: Landskrona Bois–Helsingborgs IF (19.00)

Omgång 8

18/5: Gefle IF–Jönköpings Södra IF (19.00), Gais–AFC Eskilstuna (19.00)

19/5: Falkenbergs FF–Norrby IF (16.00), Degerfors IF–IK Brage (16.00), IK Frej Täby–Landskrona Bois (18.00), Varbergs Bois FC–Östers IF 18.0018.00)

20/5: IFK Värnamo–Halmstads BK (15.00), Helsingborgs IF–Örgryte (17.30)

Omgång 9

22/5: Östers IF–Gais

23/5: Landskrona Bois– Halmstads BK, IK Frej Täby–IK Brage, Örgryte–IFK Värnamo, Jönköpings Södra IF–Degerfors IF

24/5: AFC Eskilstuna–Gefle IF, Norrby IF–Helsingborgs IF (19.00)

25/5: Falkenbergs FF–Varbergs Bois FC

Omgång 10

26/5: IK Brage–Örgryte

27/5: Halmstads BK-Östers IF, Gais–IK Frej Täby

28/5: AFC Eskilstuna–Norrby IF (19.00), Helsingborgs IF–Jönköpings Södra IF, Gefle IF–Landskrona Bois

29/5: IFK Värnamo–Falkenbergs FF, Varbergs Bois FC–Degerfors IF

Omgång 11

2/6: IK Frej Täby–Östers IF, Varbergs Bois FC–Halmstads BK, Norrby IF–IK Brage (16.00), Degerfors IF–IFK Värnamo

3/6: Landskrona Bois–Gais, Örgryte–Falkenbergs FF

4/6: Jönköpings Södra IF–AFC Eskilstuna

5/6: Gefle IF–Helsingborgs IF

Omgång 12

9/6: IK Brage–Varbergs Bois FC, Halmstads BK–IK Frej Täby, Östers IF–Norrby IF (16.00), AFC Eskilstuna–Landskrona Bois

10/6: Falkenbergs FF–Gefle IF, Helsingborgs IF–Degerfors IF

11/6: IFK Värnamo–Jönköpings Södra IF

12/6: Gais–Örgryte

Omgång 13

16/6: Landskrona Bois–IK Brage, IFK Värnamo–IK Frej Täby, Gefle IF–Östers IF, Örgryte–Norrby IF (18.00)

17/6: Jönköpings Södra IF–Falkenbergs FF, Halmstads BK–AFC Eskilstuna

18/6: Gais–Degerfors IF

19/6: Varbergs Bois FC–Helsingborgs IF

Omgång 14

24/6: Varbergs Bois FC–Gais, Norrby IF–Landskrona Bois (15.00), IK Frej Täby–Gefle IF, Helsingborgs IF–IFK Värnamo, Östers IF–AFC Eskilstuna

25/6: IK Brage–Halmstads BK, Degerfors IF–Falkenbergs FF

26/6: Örgryte–Jönköpings Södra IF

Omgång 15

30/6: IFK Värnamo–IK Brage, Jönköpings Södra IF–Halmstads BK, Gais–Norrby IF (16.00), Gefle IF–Varbergs Bois FC, Degerfors IF–IK Frej Täby

1/7: Falkenbergs FF–Helsingborgs IF, Landskrona Bois–Östers IF

2/7: AFC Eskilstuna–Örgryte

Omgång 16

28/7: IK Brage–IFK Värnamo, Varbergs Bois FC–Falkenbergs FF, Norrby IF–Östers IF (16.00), IK Frej Täby–Gais

29/7: Landskrona Bois–Gefle IF, Jönköpings Södra IF–Helsingborgs IF

30/7: Örgryte–AFC Eskilstuna

31/7: Halmstads BK–Degerfors IF

Omgång 17

5/8: AFC Eskilstuna–Halmstads BK, Falkenbergs FF–Örgryte, Gefle IF–IK Frej Täby, Helsingborgs IF–Norrby IF, Gais–IK Brage, Degerfors IF–Jönköpings Södra IF, IFK Värnamo–Landskrona Bois, Östers IF–Varbergs Bois FC

Omgång 18

12/8: Landskrona Bois–Degerfors IF, IK Brage–Östers IF, Halmstads BK–Gefle IF, IK Frej Täby–Falkenbergs FF, Varbergs Bois FC–AFC Eskilstuna, Norrby IF–Gais, Jönköpings Södra IF–IFK Värnamo, Örgryte–Helsingborgs IF

Omgång 19

19/8: AFC Eskilstuna–Jönköpings Södra IF, Falkenbergs FF–Halmstads BK, Helsingborgs IF–Landskrona Bois, Gais–Varbergs Bois FC, Degerfors IF–Norrby IF, IFK Värnamo–Örgryte, Östers IF–IK Frej Täby, Gefle IF–IK Brage

Omgång 20

26/8: IK Brage–Landskrona Bois, IK Frej Täby–Halmstads BK, Falkenbergs FF–Degerfors IF, Helsingborgs IF–Gefle IF, Örgryte–Gais, IFK Värnamo–Östers IF, Norrby IF–AFC Eskilstuna, Jönköpings Södra IF–Varbergs Bois FC

Omgång 21

9/2: Landskrona Bois–Norrby IF, IK Brage–IK Frej Täby, AFC Eskilstuna–Gais, Gefle IF–Örgryte, Degerfors IF–Helsingborgs IF, Varbergs Bois FC–IFK Värnamo, Östers IF–Falkenbergs FF, Halmstads BK–Jönköpings Södra IF

Omgång 22

9/9: Halmstads BK–Varbergs Bois FC, Falkenbergs FF–Landskrona Bois, Helsingborgs IF–IK Brage, Örgryte–Östers IF, Gais–IFK Värnamo, Degerfors IF–AFC Eskilstuna, Norrby IF–IK Frej Täby, Jönköpings Södra IF–Gefle IF

Omgång 23

16/9: Landskrona Bois–Varbergs Bois FC, IK Brage–Norrby IF, AFC Eskilstuna–Helsingborgs IF, IK Frej Täby–Örgryte, Gefle IF–Falkenbergs FF, Gais–Halmstads BK, IFK Värnamo–Degerfors IF, Östers IF–Jönköpings Södra IF

Omgång 24

23/9: AFC Eskilstuna–Östers IF, Halmstads BK–Landskrona Bois, Falkenbergs FF–Jönköpings Södra IF, Helsingborgs IF–IK Frej Täby, Örgryte–IK Brage, Degerfors IF–Gais, Varbergs Bois FC–Gefle IF, Norrby IF–IFK Värnamo

Omgång 25

30/9: Landskrona Bois–IK Frej Täby, Falkenbergs FF–IK Brage, Gais–Helsingborgs IF, Degerfors IF–Varbergs Bois FC, IFK Värnamo–AFC Eskilstuna, Östers IF–Gefle IF, Norrby IF–Halmstads BK, Jönköpings Södra IF–Örgryte

Omgång 26

7/10: IK Brage–AFC Eskilstuna, Halmstads BK–IFK Värnamo, IK Frej Täby–Jönköpings Södra IF, Gefle IF–Gais, Helsingborgs IF–Falkenbergs FF, Örgryte–Degerfors IF, Varbergs Bois FC–Norrby IF, Östers IF–Landskrona Bois

Omgång 27

21/10: IK Brage–Jönköpings Södra IF, AFC Eskilstuna–Falkenbergs FF, Helsingborgs IF, Halmstads BK, Gais–Landskrona Bois, Degerfors IF–Östers IF, IFK Värnamo–Gefle IF, Varbergs Bois FC–IK Frej Täby, Norrby IF–Örgryte

Omgång 28

28/10: Landskrona Bois–AFC Eskilstuna, Halmstads BK–IK Brage, IK Frej Täby–Degerfors IF, Falkenbergs FF–IFK Värnamo, Gefle IF–Norrby IF, Örgryte–Varbergs Bois FC, Östers IF–Helsingborgs IF, Jönköpings Södra IF–Gais

Omgång 29

4/11: Landskrona Bois–Jönköpings Södra IF, AFC Eskilstuna–IK Frej Täby, Halmstads BK–Örgryte, Gais–Östers IF, Degerfors IF–Gefle IF, IFK Värnamo–Helsingborgs IF, Varbergs Bois FC–IK Brage, Norrby IF–Falkenbergs FF

Omgång 30

10/11: IK Brage–Degerfors IF, IK Frej Täby–IFK Värnamo, Falkenbergs FF–Gais, Gefle IF–AFC Eskilstuna, Helsingborgs IF–Varbergs Bois FC, Örgryte–Landskrona Bois, Östers IF–Halmstads BK, Jönköpings Södra IF–Norrby IF

OBS! Exakta speldagar och tider för omgång 17-30 är inte spikade.