Foto: Janos Marjai/AP/TT

Den 4 februari kommer Sum 41 till Stockholm för en spelning på Fryshuset. Det kanadensiska punkrockbandet släppte tidigare i år sitt sjunde album "Order in decline".

Bandet, som är kända för låtar som "In too deep", "Fat lip" och "Still waiting", har beskrivit det nya albumet som deras hårdaste och mest aggressiva hittills.

Biljetterna till spelningen på Fryshuset släpps den 8 november.