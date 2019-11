Strömningstips för långa vinterkvällar

Foto: Wilson Webb

Hur ska man fördriva de långa, mörka decemberkvällarna? Men en ljudbok av en Nobelpristagare, ett fyndigt samtidsdrama eller med ett vasst kostymdrama?

Här är några strömningstips för årets mörkaste kvällar.

"Marriage story", Netflix

Adam Driver och Scarlett Johansson spelar ett skådespelar- och regissörspar som ska skilja sig. Hon åker från New York till Los Angeles med sonen, varpå advokater kopplas in. Det blir både bittert och dråpligt att följa processen, som blinkar till Ingmar Bergman. Noah Baumbach, som länge kallats den nye Woody Allen, lyckas ännu en gång skapa ett smart, medryckande drama fyllt av fyndigheter och fina stunder. Oscarsbuzzet är redan i full gång.

Miranda Sigander/TT

"Styr din plog över de dödas ben", Sveriges Radio

Redan 2012 sände Sveriges Radio Gunilla Abrahamssons inläsning av romanen "Styr din plog över de dödas ben". Sedan Olga Tokarczuk utsetts till Nobelpristagare i litteratur går radioföljetongen åter att lyssna på via Sveriges Radios hemsida. Berättelsen är en kriminalroman som utspelas på polska landsbygden, men ännu mer ett samhällskritiskt inlägg om en värld där människan är herre över djuren. Dessutom är den rolig.

Erika Josefsson/TT

"The Crown", Netflix

”Tiderna förändras. Plikten består.” Så beskrivs den 3:e säsongen av ”The Crown”. Drottning Elizabeth II tvingas fortfarande förtrycka sin egen vilja och personlighet i kronans tjänst. Men verkligheten tränger längre in i de pampiga korridorerna, och gör den tredje säsongen till den vassaste hittills.

Avsnitten fungerar som fristående berättelser. Här skildras till exempel hur den socialistiskt lagda Harold Wilson tillträder, och konflikten med Lyndon B Johnson. Det finns fortfarande vissa longörer, men krocken mellan kungahus och omvärld blir flera gånger halsbrytande. Särskilt gripande är avsnittet ”Aberfan”, om ett gruvsamhälle där en olycka 1966 orsakar hundratals barns död, och där drottningens handfallenhet understryker arbetarnas utsatthet.

Skådespelarnas nyanserade prestationer gör serien än mer sevärd, med nya Olivia Colman i spetsen som den återhållna drottningen.

Elin Swedenmark/TT

"Himmel över Berlin", SVT Play

I slutet av 1980-talet strövar två änglar genom Berlin. De iakttar människorna, lyssnar till deras tankar och kan ses bara av barnen. Hur kul är det? Ska den osynliga duon avsäga sig änglavingarna för att i stället kunna uppleva en enkla njutningen av en kopp hett kaffe?

Wim Wenders hyllade film från 1987 gick rakt in hjärtat. Den som vill se om den fortfarande håller har just nu chansen på SVT Play. Den inledande dikten "Lied vom Kindsein", en hyllning till det oförstörda barnasinnet, är skriven av Nobelpristagaren Peter Handke som också skrev filmens manus tillsammans med Wim Wenders.

Erika Josefsson/TT

"Tell me who I am", Netflix

Premissen i Ed Perkins dokumentärfilm "Tell me who I am" är oemotståndlig och nästan osannolik.

18 år gammal förlorar Alex Lewis minnet efter en motorcykelolycka. Han vaknar upp på sjukhus och känner inte ens igen sin egen mor. 18 år är som borta, och den enda person han känner igen är tvillingbrodern Marcus, som tar sig an uppdraget att med små steg bygga upp sin brors liv igen. När han gör det tar han sig samtidigt friheten att göra om berättelsen om sin egen brors uppväxt, och målar upp en familjebild som ska visa sig vara påhittad.

Först vid 32 års ålder inser Alex att inget av det han fått berättat för sig om sin egen uppväxt stämmer. Dokumentären är djup och gripande, samtidigt nästan som en thriller, och ställer frågan: Hur långt får en människa gå för att skydda en närstående från den mörka sanningen?

Filip Joelsson/TT