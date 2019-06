Stråförkortningsmedel hittat i barndryck

Foto: Semper

Semper återkallar Eco äpple och päron barndryck, eftersom företaget hittat höga halter av stråförkortningsmedlet klormekvat i drycken.

Halterna ligger över vad som är tillåtet för barnmat, men under vad som är tillåtet för frukt, enligt Semper.

Stråförkortningsmedlet används för att minska tillväxten hos grenar och strån, så de orkar bära frukten och axen, berättar Ann Kemperman, kvalitetsingenjör på Semper. Men frågan är hur medlet hamnat i den ekologiska barndrycken.

– Det kan handla om att medlet blåst in från granngårdar, eller kommit in via grundvattnet. Vi ska utreda detta, säger hon, och försäkrar samtidigt att det inte innebär någon risk för de barn som fått i sig drycken med medlet.

Återkallandet gäller barndryck med bäst före-datum 22 februari 2020. Den som köpt produkten uppmanas nu att lämna tillbaka den till butiken och få pengarna tillbaka.