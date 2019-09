Snabb u-sväng mellan USA och talibanerna

Foto: Alex Brandon/AP/TT

Efter ett år av förhandlingar har det svängt fort i relationen mellan USA och talibanrörelsen i Afghanistan.

Nu hotar Washington med utökade militära insatser mot talibanerna.

– Vi kommer helt klart inte sitta stilla och låta dem genomföra något självutnämnt lopp mot seger, säger den amerikanske generalen Kenneth McKenzie, som leder USA:s militära insatser i Afghanistan, under ett besök i landet.

När samtalen om eldupphör hade pågått sedan september 2018 skulle USA:s president Donald Trump i hemlighet ha tagit emot talibanledare och Afghanistans president Ashraf Ghani på sommarstället Camp David i Maryland på söndagen.

Men efter en blodig attack i Kabul ställde Trump in mötet och alla pågående fredssamtal, avslöjade han på Twitter på söndagen.

Flera attacker

Under måndagen fortsatte Trump med att säga att samtalen är "döda" och att USA:s militär under de senaste fyra dagarna attackerat "fienden hårdare än någon gång under de senaste tio åren!".

Kenneth McKenzie säger att talibanerna gjorde misstag genom att samtidigt med samtalen genomföra flera svåra attacker i Afghanistan, däribland en i förra veckan där en amerikansk soldat dödades.

Inte försvarslösa

När han tillfrågades om de planerade utökade amerikanska insatserna mot talibanerna kan omfatta både flygangrepp och insatser av specialstyrkor svarar McKenzie:

– Jag tror att vi pratar om ett totalt spektrum.

– Och, återigen, vilka mål som än är tillgängliga, vilka mål som än kan vara lagliga och etiskt korrekta att attackera, så tror jag att vi kommer att ge oss på de målen, fortsätter han.

Efter sammanbrottet för samtalen säger talibanerna att fler amerikanska liv nu kommer att gå förlorade. McKenzie avstår från att kommentera detta annat än att säga att USA:s trupper i landet knappast är försvarslösa.