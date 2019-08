Skandaler och gamla favoriter i höstfilmerna

Fakta

"Allt vi äger". Personlig dokumentär om missbruk och medberoende. Regi: Emily Norling. Premiär: 16 augusti.

"Svart cirkel". Hypnosskräck med Christina Lindberg. Regi: Adrián García Bogliano. Premiär: 23 augusti.

"Koko-di koko-da". Par upplever "Måndag hela veckan"-mardröm i skogen. Regi: Johannes Nyholm. Premiär: 23 augusti.

"438 dagar". Schibbye och Perssons upplevelser i Kality-fängelset. Regi: Jesper Ganslandt. Premiär: 30 augusti.

"Push". Dokumentär om den globala bostadsmarknaden. Regi: Fredrik Gertten. Premiär: 6 september.

"Hasse & Tage - en kärlekshistoria". Dokumentär om det folkkära radarparet. Regi: Jane Magnusson. Premiär: 6 september.

"Could this be you". Vad driver extremister, egentligen? Regi: Agnieszka Lukasiak. Premiär: 6 september.

"Stora stjärnor äter galaxer". Animerat för de yngsta. Regi: Anna Charlotte. Premiär: 13 september.

"And then we danced". Cannes-visat drama om dans och förbjuden kärlek i Georgien. Regi: Levan Akin. Premiär: 13 september.

"Josefin & Florin". Skildrar kärleken mellan svenska och tiggande rumän. Regi: Ellen Fiske och Johanna Karlberg. Premiär: 20 september.

"Quick". Journalistthriller om Thomas Quick. Regi: Mikael Håfström. Premiär: 20 september.

"En komikers uppväxt". Jonas Gardells klassiker i ny version. Regi: Rojda Sekersöz. Premiär: 11 oktober.

"Fraemling". Dokumentär om en vänskap med hemligheter. Regi: Mikel Cee Karlsson. Premiär: 11 oktober.

"Tills Frank skiljer oss åt". Romantisk komedi med Peter Magnusson och Liv Mjönes. Regi: Leif Lindblom. Premiär: 18 oktober.

"Pewpewpew". Ung mobilberoende generation mår inte så bra. Regi: Sergey Vasiliev. Premiär: 18 oktober.

"Snipp, Snapp, Snut och Tråkmånsarna". Leranimation för de yngsta. Regi: Mia Hulterstan och Cecilia Actis. Premiär: 25 oktober.

"Sara – med allt sitt väsen". Dokumentär om Sara Lidman. Regi: Gunilla Bresky. Premiär: 6 november.

"Jag kommer hem igen till jul". Musikdrama med Peter Jöback. Regi: Ella Lemhagen. Premiär: 8 november.

"Se upp för Jönssonligan". Allas favoritbusar är tillbaka igen. Regi: Tomas Alfredson. Premiär: 29 november.

"Om det oändliga". Fristående fortsättning av existentiell och humoristisk trilogi. Regi: Roy Andersson. Premiär: nov/dec.

Ny film om Sune. Nya äventyr med familjen Andersson (ännu utan klar titel). Regi: Jon Holmberg. Premiär: 20 december.

"En del av mitt hjärta". Romantisk musikalkomedi baserad på Tomas Ledins låtar. Regi: Edward af Sillén och Annika Appelin (teknisk regissör). Premiär: 25 december.