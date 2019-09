Skadad Djokovic gav upp

Foto: Eduardo Munoz Alvarez/AP/TT

Novak Djokovic har tvingats ge upp sitt försök att försvara sin US Open-titel. Med en skadad axel fick världsettan kasta in handduken mot schweiziskee Stan Wawrinka, och lämna tennisarenan i Flushing Meadows i New York redan i fjärde omgången. Wawrinka ledde då med 2–0 i set och 2–1 i tredje set.

Wawrinka får nu möta ryske Daniil Medvedev i kvartsfinal. Femteseedade Medvedev besegrade tyske kvalspelaren Dominik Köpfer i fyra set – 3–6, 6–3, 6–2, 7–6 – och är för första gången i en kvartsfinal i en grand slam-turnering.