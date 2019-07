Så kan musikfestivaler påverka besökarna

Foto: Hanna Franzén/TT

I takt med det ökade miljöintresset i samhället satsar allt fler musikfestivaler klimatsmart.

Stora utmaningar återstår – men evenemangen kan faktiskt påverka besökarna till en hållbarare livsstil, även i vardagen.

Världstjärnor som flyger långt och svenska artister som åker kors och tvärs genom landet – festivalsommaren är här.

På senare år har flera festivaler börjat profilera sig som evenemang som tar klimathotet på allvar. 2011 grundades Live Green i Karlskrona som en reaktion på klimatångest, därefter har organisationen inlett flera hållbarhetssamarbeten inom branschen.

– Det handlar om att säkra sig inför framtiden, i framtiden kommer det inte att finnas något annat alternativ än att driva en festival på ett hållbart sätt, säger grundaren Louise Lindén.

Och det finns mycket att jobba med inom festivalbranschen – dieselgeneratorer som brummar bakom scenerna, engångsprodukter som slängs och inte minst resorna till och från festivalområdet.

"Det blir svårt"

Ett resultat av Live Greens samarbete med Sweden Rock är att alla plastmuggar på rockfestivalen i Sölvesborg har bytts ut mot fossilfria alternativ. Live Green har dessutom arbetat för att synliggöra att Sweden Rock faktiskt samlar in de 80 ton sopor som uppstår och i efterhand även sorterar dem.

Men helt klimatneutralt är det inte.

– Så är det egentligen med alla företag och industrier, det blir svårt. Ska man läggar ner alla festivaler för att det fortfarande är svårt att få vissa delar hållbara? säger Louise Lindén.

Hon lyfter även miljöarbetet som en inspirationskälla, både för branschkollegor och för besökare.

När Way Out West 2012 beslutade att kött skulle sluta serveras på hela festivalområdet undersökte Henrik Jutbring och hans kollegor vid Göteborgs universitet hur beslutet påverkade festivalen och besökarna. Det visade sig att den köttfria festivalen minskade sitt klimatavtryck med 40 procent. Men inte nog med det.

Studien visade även att 15 procent av de unika besökarna under åren 2012 till 2013 ansåg att festivalen hade stor påverkan på dem i deras beslut att minska köttkonsumtionen även i vardagen.

Öppnar för nya tankar

I sin avhandling "Social marketing through events" menar Henrik Jutbring att upplevelser som bryter mot vardagens rutiner kan skapa en atmosfär där människor är mer öppna för nya värderingar och beteenden.

– På en festival öppnar vi upp oss för nya intryck, människor och perspektiv, i det här fallet att äta mindre kött för klimatets skull. Det blir ännu starkare när alla på festivalen äter vegetariskt, säger Henrik Jutbring, doktor i ekonomi och strateg inom social hållbarhet.

Men det finns också kritik mot Way Out West om att det är en insats med kommersiella förtecken, där det handlar om att stärka varumärket.

– Jag tror absolut att det har sådana effekter, säger Henrik Jutbring och tillägger:

– Men det jag tycker är viktigt i det här sammanhanget är att det ena inte behöver förta det andra. Samverkan mellan samhällssektorer pekas ut som en nyckel för att möta hållbarhetsutmaningarna, jag tror inte att vi kan vänta oss att vi ska hitta 100 procent rena insatser.

Det är svårt att säga exakt hur stor klimatpåverkan en festival har, men i år ska Way Out West ge sig på ett försök. De kommer under årets upplaga att redovisa klimatavtrycket för mat, dryck, transport och energi. Besökarnas resor räknas däremot inte in i kalkylen det första året.

– Vi vill berätta för vår publik hur vårt eget beteende ser ut. Jag tror inte att det är så många som vet att vi har dieselgeneratorer som står bakom våra scener och pumpar ut ganska mycket växthusgaser, säger Peter Björklund på Luger.

Vill se bättre teknik

Enligt Peter Björklund finns det ingenting som i dagsläget kan ersätta generatorerna. Han menar att branschen gemensamt måste gå ihop och sätta tryck på tillverkarna.

– När LED-ljusen kom in och ersatte analoga lampor reducerade vi energiförbrukningen avsevärt. Vi tror att den tekniska utvecklingen måste ligga längst fram i den här diskussionen.

Men enligt Live Greens Louise Lindén minskade bara energiförbrukningen till en början när LED-tekniken kom in i artisternas shower.

– Det gjorde också att artisterna ville ha fler skärmar och fler lampor, vilket gör att det ställs krav på festivalen att ha mer teknik på plats, säger hon.

TT: Kan Way Out West bli helt klimatneutrala i framtiden?

– Nej, det tror jag inte. Jag tror att det är svårt att hitta en nolltolerans i det här. Men vi måste helt klart se över hur vi kan bli bättre och mer hållbara, säger Peter Björklund.

Miljövänliga generatorer eller inte – det som har störst möjlighet att påverka festivalernas klimatavtryck sker utanför festivalområdet, enligt Birgit Brunklaus, forskare vid Rise research institut.

– Jag tror att den största skillnaden blir när vi som besökare tar tåget. Om man tänker att 10 000 besökare tar tåget inom Sverige i stället för flyget, det gör skillnad, säger hon.

Fakta Fakta: Tips för en hållbarare festival 1. Res hållbart, ta tåget. 2. Skippa köttet för vegetariska, miljövänligare alternativ. 3. Undvik att använda engångsprodukter. 4. Rota fram tältet ur förrådet – och ta med dig det hem igen. 5. Om du vill skippa tältet för ett bekvämare boende, ställ krav på att hotellet har ett hållbarhetsarbete. Källa: Birgit Brunklaus, forskare vid RISE research institut. Visa mer...