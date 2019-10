Så blir din gamla teknik mer hållbar

Står din gamla IT-utrustning och samlar damm? Den kan faktiskt både vara värd pengar och spela en viktig roll för miljön. ”Det är ett av många skäl att hyra utrustning istället för att köpa” säger Fahrudin Halilovic på Macforum i Borås.

På toppen av en högkonjunktur går affärerna på högvarv i det lokala näringslivet. Och för att göra bra affärer krävs rätt verktyg. I e-handelns centrum Borås betyder det inte sällan bra IT-utrustning. Rätt hårdvara för uppdraget. Men det har skett en förändring när det gäller Boråsföretagens konsumtion av telefoner, datorer och annan utrustning.

– Det är som med alla branscher idag. Vi överger det klassiska ägandet och köper en tjänst istället. En service som möjliggör för dig eller din verksamhet. I dag hyr majoriteten av våra kunder sin utrustning, säger Fahrudin Halilovic, företagsrådgivare på Macforum i Borås.

Snabb förändring

Förändringen har gått snabbt. För fem år sedan var det bara ett fåtal kunder som hyrde sin utrustning, idag handlar det om 50-60 procent av Macforums företagskunder i Borås.

– Möjligheten fanns inte innan. Då var det fortfarande det klassiska ägandet som gällde. Nu finns det en ekonomisk modell som är gångbar. Och marknaden är mogen, det är därför det gått så väldigt fort med förändringen.

Vad många dessutom upptäckt är att den nya modellen är positiv både för plånboken och för miljön. Fahrudin förklarar vidare.

– Det står massvis av gammal utrustning undangömd i skåp och garderober. Dels finns det ett ekonomiskt värde i prylarna, som kan säljas på andra marknader med annan köpkraft än den svenska. Men framförallt finns det massor av metaller, mineraler och komponenter som kan återvinnas och återanvändas. Genom att hyra sin utrustning så kan man vara säker på att den gamla tas tillvara på. Vi tar det ansvaret för våra kunder, säger Halilovic.

Ökad efterfrågan

Och även om högkonjunkturen den här gången är på väg att passera sin kulmen tror Fahrudin att efterfrågan på tjänster och produkter kopplade till IT-miljön kommer att fortsätta öka. Förklaringen är enkel, menar han.

– Just de här produkterna som vi jobbar med är inte så beroende av konjunkturen. IT är förmodligen det sista man väljer att dra in på, det är så viktigt idag. Inte minst när många slåss om kompetensen. Vill en byggfirma rekrytera stans bästa snickare kan man inte tillhandahålla dåliga hammare och skruvmejslar. Detsamma gäller för datorer och telefoner.

4 skäl att hyra istället för att köpa 1.Slipp oväntade utgifter Om man hyr slipper man dyra reperationer. Dessutom har man alltid ny utrustning vilket gör att man minskar risken för avbrott kopplat till teknikstrul. 2.Frigör kapital Merparten av Sveriges småföretag anger likviditeten som sin största utmaning. Istället för stora investeringar med köpt utrustning kan du lättare jobba långsiktigt med hyrd utrustning. 3.Bättre säkerhet Företagsdatorer och företagstelefoner består ofta av känslig information. Genom att hyra utrustningen tar leverantören hand om hårdvaran när den lämnas in och tömmer den på all information. 4.Bättre för miljön Överallt i Sverige står massor med dyr IT-rustning som ställts undan när nyare varianter köpts in. I den gamla utrustningen finns mängder med beståndsdelar som kan återvinnas och återanvändas. Genom att hyra utrustning kan man vara säker på att den gamla utrustningen tas om hand. Visa mer...