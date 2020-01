Så blev Tiktok en makthavare i musikbranschen

Foto: Chris Pizzello/AP

Foto: Chris Pizzello/AP

Foto: Pressbild

Videoappen Tiktok, med över 500 miljoner användare, har blivit en språngbräda in i musikbranschen för oetablerade artister.

Tiktok, appen där användare publicerar korta filmklipp – ofta dansandes eller sjungandes – används av miljontals unga över hela jordklotet.

Hajpen började i slutet av 2017 då det kinesiska företaget Bytedance köpte videoappen Musically och transformerade den till Tiktok. I samma veva följde Musicallys användare med, vilket gjorde att Tiktok hade ett stadigt antal användare från start.

Sedan dess har appens popularitet ökat snabbt till dagens över 500 miljoner aktiva användare. På flera håll i världen är Tiktok större än konkurrenten Instagram.

Trendernas effekt

På Tiktok avlöser trenderna varandra i rasande takt. Det innebär att en video – och dess ljudläggning – på kort tid kan bli viral. När en låt trendar på Tiktok får det effekter på andra plattformar. Förklaringen till fenomenet finns i Tiktoks utformning. När en användare laddar upp en video i appen möts hen av två alternativ – antingen kompletteras videon med ett eget ljudstycke eller så används ett färdigt ur Tiktoks bibliotek där en stor mängd musik finns att tillgå. Därefter klumpas videorna ihop efter dess ljudläggning, och skapar på så vis ett meme där musiken utgör videoklippens röda tråd.

När en låt trendar på Tiktok tenderar den med andra ord snart att trenda även på Spotify och Youtube. Och vips är den virtuella karusellen i gång.

Det är också i den här fasen som det kan bli lönsamt för artisten. Tiktok i sig genererar inte några direkta pengar, utöver potentiella reklamsamarbeten, men när Tiktok-framgången ger ringar på vattnet hos skivbolag och strömningstjänster som Spotify finns det möjlighet att tjäna en hacka där i stället.

Tiktokstjärnorna

På sistone har flera artister fått sitt stora genombrott tack vare Tiktok. Ett exempel på detta är amerikanen Arizona Zervas med hitlåten "Roxanne" som kom från ingenstans och plötsligt kvalade in på Spotifys lista över de 50 mest spelade låtarna i världen.

Ett annat exempel är Lil Nas X med låten "Old town road" som förra våren plötsligt klättrade upp till toppen av Billboards hot 100-lista. Ett tredje exempel är rapparen Lizzos låt "Truth hurts" som släpptes redan 2017, men blev en internationell hit först två år senare mycket tack vare att låtens inledande fras "I just took a DNA test, turns out I'm 100% that bitch" trendade på Tiktok.

Även svenska artister och band har fått fart på karriären genom Tiktok. En av dessa är 14-årige Theo "Theoz" Haraldsson som har över två miljoner följare på Tiktok, i fjol släppte han sin debut-ep "Min theori" och i sommar turnerar han med Diggiloo-gänget.

En annan är popduon Klicken, bestående av Arvid Ångström och JV Arnell, vars debutlåt "Hippie" fick spridning på Tiktok. När låten släpptes i början av oktober publicerade duon samtidigt ett filmklipp i videoappen som ljudsattes med den nya låten. För att få spridning på videon gjorde de sin version av en utmaning som vid tillfället trendade på Tiktok, och märkte klippet "minklick".

– På den vägen spred sig vår hashtag, och vår musik. Det blev en snöbollseffekt, säger JV Arnell.

I dag har hashtaggen över tre miljoner visningar, och duon har nyligen släppt sin andra singel "Old school" som också lanserades på Tiktok. Att interagera med lyssnare på det här sättet är "superviktigt" anser duon.

– Du vill vara där kidsen hänger, det är där det händer, förklarar Arvid Ångström och fortsätter:

– På Tiktok suddas också linjen ut mellan artist och fans. Det blir mycket mer intimt. Fans ser att artisten också är en människa, inte ett fenomen. Jag tror det är skönt att känna det, att man får vara lite av en kompis – som en i gänget.

Framtida hinder

Tiktok rekryterar också flitigt nya heta artister. Rolling Stone hävdar att företaget kontaktar artister som har över en miljon lyssningar per dag på andra plattformar och erbjuder en summa för att artisten ska starta ett konto och publicera videor direkt på Tiktok.

Även om framtiden tycks ljus för Tiktok går det fort i den virtuella världen – och flera hinder har redan uppenbarat sig för företaget. Däribland upphovsrättsfrågor och att skivbolag som ställer hårdare krav när kontrakt ska omförhandlas.