Rymdkomedi får grönt ljus av HBO

Foto: Evan Agostini/AP/TT

HBO har gett klartecken till att spela in science fiction-komedin "Avenue 5" och tanken är att serien så småningom ska visas av tv-jätten, skriver .

Serien har än så länge ett pilotavsnitt och handlar om en grupp framtida rymdturister som hamnar på villovägar i kosmos. "House"-stjärnan Hugh Laurie spelar rymdfarkostens kapten och på rollistan finns även skådespelare som Josh Gad, Zach Woods, Nikki Amuka och Rebecca Front.

Upphovsman är skotten Armando Iannucci, som tidigare ligger bakom komedierna "In the loop" och "The death of Stalin", samt hyllade HBO-serien "Veep" som just nu är inne på sin sista säsong.