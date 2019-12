Rubin storspelade i Frölundas storseger

Foto: Adam Ihse/TT

Foto: Adam Ihse/TT

Ett formstarkt Växjö kom till spel mot Frölunda. Men när dimman lättade över slagfältet i ett fullsatt Scandinavium stod göteborgarna som segrare (4–0).

Frölunda-tränaren Roger Rönnberg tackar målvakten Niklas Rubin vars storspel höll laget kvar i matchen i första perioden.

Växjö bjöd upp till kamp när decenniets sista SHL-match i Göteborg skulle avgöras. Det blev inledningsvis en jämn och intensiv match. Men när det stod och vägde var det en spelare som klev fram, Frölundas målvakt Niklas Rubin.

Rubin storspelade I Frölundas kasse, höll sin första nolla för säsongen och stod för flera eminenta räddningar, totalt 25 stycken. Bland annat stoppade han fyra frilägen från Växjös Richard Gynge.

– Utan Niklas Rubin storspel, och han sattes verkligen på prov, hade det målmässigt kunnat se helt annorlunda ut. Det är vi ödmjukt medvetna om, konstaterar Roger Rönnberg efter match och prisar sin burväktare.

Egoboost

Klacken i Scandinavium ropade Rubins namn efter slutsignalen. Och målvakten åkte fram och gjorde en kullerbytta som tack.

– Det ger en egoboost att hålla nollan, myser han i omklädningsrummet.

Det var till slut Frölunda som kunde spräcka målnollan i mitten på andra perioden. Nicklas Lasu spelade elegant fram Patrick Karlsson som centralt i slottet kunde stänka in ledningsmålet.

Scandinavium är Frölundas hemmaborg och laget vinner 90 procent av alla matcher där de gör första målet. Matchbilden svängde och Frölunda tog över alltmer av spelet.

– Deras första mål stressar oss. Vi börjar tappa lugnet i vårt spel, analyserar Växjös tränare Sam Hallam.

Matchavgörande

Därtill är Frölunda ett av serien bästa lag i powerplay. Och när Växjös Casey Bailey trippade Frölundas Anders Grönlund i offensiv zon med knappt två minuter kvar av andra perioden fick Frölunda ett gyllene läge att ta över tillställningen.

Frölunda behövde 27 sekunder. Simon Hjalmarsson spelade fram Joel Lundqvist som framför mål kunde styra in 2–0 bakom Växjös Viktor Fasth.

– Jag tror det är matchavgörande, konstaterar Roger Rönnberg efter matchen.

Frölundatränaren Roger Rönnberg ritade ett kors i taket när pucken gick in. Han tyckte det gått lite knackigt i numerärt överläge den senaste tiden. Men nu var han märkbart nöjd.

Före matchen hyllades det tidigare NHL-stjärnan Daniel Alfredsson som valts in i svensk ishockeys Hall of Fame. Ett fullsatt Scandinavium gav Frölunda-legendaren en stående hyllning han sent ska glömma.