Rosengårds VM-ersättning: 1,2 miljoner kronor

Foto: Johan Nilsson/TT

För första gången kompenseras de damallsvenska klubbarna för spelare som släpps till fotbolls-VM. Rosengård kan till exempel dra in upp till 1,2 miljoner kronor, enligt egen uträkning.

Men skillnaden mot herrklubbarnas ersättning är fortfarande stor.

Damallsvenskans sponsor Obos går in med 1,3 miljoner kronor till de sex allsvenska lag som har norska och svenska spelare med i turneringen. För varje VM-spelare får klubben 75 000 kronor. För Rosengård, som har tre svenskor och en norska med i VM, rör det sig om 300 000 kronor.

– Det är klart att det är ett jättebra tillskott. Vi har aldrig fått ersättning för landslagsspelare tidigare och nu går vi från noll till 300 000 från Obos. Det är jättebra pengar att få in. Sen önskar man alltid att det hade varit mer pengar, säger Rosengårds sportchef Therese Sjögran.

Även Fifa betalar

Nytt för årets VM är även att Internationella fotbollförbundet (Fifa) ger ersättning. Världens klubbar kommer att få dela på runt 77,3 miljoner kronor. Den totala summan som varje klubb kompenseras med bestäms utifrån hur länge spelaren i fråga är kvar i turneringen.

Enligt Elitfotboll Dam ligger beloppet på 450 dollar (drygt 4 350 kronor) per dag och spelare. 50 procent av kompensationen delas ut till den klubb som spelaren i dagsläget representerar. Den resterande halvan fördelas mellan de klubbar som spelaren har representerat under den tiden hon var mellan 12 och 22 år.

– Det är klart att det är jättebra att Fifa har ändrat på strukturerna för damfotbollen, så att vi får någon typ av ersättning. Det är första gången vi får det för att vi lånar ut våra spelare helt gratis, med full lön och full försäkring och det har varit noll spänn tillbaka tidigare. Nu ändrar de det och vi får in en del pengar, säger Therese Sjögran.

Det är svårt att säga exakt hur stor den totala ersättningen blir. En uträkning som Rosengård själva gjorde för drygt två veckor sedan visade att klubben kan komma att få mellan 1-1,2 miljoner kronor, Obos-pengarna inräknat, enligt klubbchefen Erling Nilsson.

– Den bedömningen gör vi, säger Nilsson.

"Inte rimligt"

Therese Sjögran tycker att det är ett steg framåt samtidigt som hon anser att klyftan gentemot herrfotbollen är fortsatt stor. Ersättningen per spelare i herr-VM förra året var 8 530 dollar (runt 72 000 kronor) per dag, en ökning från runt 20 000 kronor per dag i VM 2014.

– Man önskar ju att skillnaderna är mindre än vad de är. Vi fick ersättning samtidigt som de höjde herrarnas så skillnaden blir ju ändå större än vad den har varit tidigare. Det känns ju inte rimligt tycker jag. Men som sagt, de har ändrat så att vi får pengar och det är positivt, säger Sjögran.

TT: Hur påverkas ni som klubb av VM?

– Allting är budgeterat. Vi vet om att vi betalar löner i tolv månader. Det är mer det här att vi har spelarna borta i 100 dagar under året och vi betalar för 365. Det är samma om du lånar ut något annat så ska du ha pengar för det. Men jag tycker att det är bra att strukturen är ändrad och att vi får någon typ av ersättning. Det täcker ju ändå en del av de dagarna som spelarna är borta, säger hon.