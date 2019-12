Robyn ligger bakom decenniets bästa låt

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Robyns låt "Dancing on my own" toppar den amerikanska musiktidningen Rolling Stones lista över decenniets 100 bästa låtar. Den kom 2010 och tidningen skriver att låten är exakt den diskohymn som behövdes efter den stora finanskrisens långa baksmälla.

Robyn skrev låten tillsammans med Patrik Berger och den finns med på hennes femte studioalbum "Body talk pt 1", som ingår i "Body talk"-serien om tre album. Albumet har dessutom knipit plats 23 på Rolling Stones lista över decenniets bästa album.

Andra svenskar som tar sig in på listan över decenniets 100 bästa låtar är Tove Los låt "Habits (stay high)" på plats 51, Icona Pop med "I love it" på plats 67, Tove Styrkes med "Say my name" på plats 91 och First Aid Kit med "Emmylou" på plats 96.