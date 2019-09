Robyn klimatstrejkar i Stockholm

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Robyn ansluter till klimatstrejken. Den 27 september uppträder världsstjärnan i Stockholm, i samband med klimatdemonstrationen som äger rum då.

"Jag vill göra min del som medmänniska. Klimatstrejken ger mig en möjlighet att göra något med min oro och träffa andra som känner likadant", säger Robyn i ett pressmeddelande.

Den 20 september demonstrerade miljontals ungdomar över hela världen för klimatet. Till klimatstrejken den 27 september, som avslutar Global week for future, har rörelsen Fridays for future också bjudit in vuxenvärlden. I Sverige planeras det för arrangemang på 110 platser.

Robyns framträdande sker på Medborgarplatsen i Stockholm, där även artisten Oscar Stembridge kommer att sjunga.