Richard Gere gör tv-comeback: "Bästa manuset"

Det var länge sedan Richard Gere gjorde en tv-serie, riktigt länge sedan. Men snart dyker "Pretty woman"-stjärnan upp i det brittiska dramat "Mother father son".

– I slutändan så handlade det bara om det bästa manuset. Det var det bästa manuset jag har läst på länge, oavsett om det handlar om tv, film eller något annat. Så det var irrelevant för mig vilket format det var, säger Richard Gere.

BBC-dramat "Mother father son", som får premiär på C More och TV4 i oktober, är en thrillerserie i Londons finansvärld. Richard Gere spelar den slipade mediemogulen Max Finch, som blir djupt inblandad i stadens politiska spel.

– Det handlar om komplexa familjerelationer men också stora krafter i vår samtid. Populistiska politiska rörelser och medier. Vilket är vårt ansvar i världen, vilket är mediernas ansvar, vad är det politiska ansvaret, säger Richard Gere.

Hård figur

Rollfiguren Max Finch framstår som känslokall och hård. Det är raka motsatsen till de godhjärtade personer som Gere ofta, men inte alltid, brukar gestalta. Själv tycker han att det är svårt att prata om rollfigurer. Han bara spelar dem, som han själv uttrycker det.

– Jag tror att han (Max Finch) är sin egen man. Han skapar sin egen verklighet. Jag tror att det är en av hans svagheter, att han är så fruktansvärt självständig att han inte har någon mittpunkt.

Första sedan "Kojak"

Förutom en mindre roll i tv-filmen "And the band played on" (1993), och en röstskådespelarinsats i ett "Simpson"-avsnitt från 2001, så har Richard Gere inte spelat en tv-roll sedan 1976 då han gjorde ett kort inhopp i ett avsnitt av "Kojak".

– Jag tror att det kan vara sant, säger han och skrattar.

– Jag kommer ihåg att jag var en väldigt ung skådespelare och gjorde det här avsnittet av "Kojak". Jag spelade någon typ av ligist och i slutet av dagen började de få ont om tid. En kille fick hålla en lampa och så sade de: "snabbt, säg era repliker". Och jag tänkte att jag nog inte ville göra mer tv. Det var så deprimerande.

Valde indie

Och så värst mycket mer tv blev det inte, fram till nu. Richard Gere blev i stället en stor filmstjärna med succéer som "En officer och gentleman" (1982) och "Pretty woman" (1990). På senare år har det dock mest blivit indiefilmer. Ett medvetet val, enligt Gere.

– Filmerna som jag gjorde i min tidiga karriär på 1970- och 80-talet, var samma sorts filmer som jag gör nu men de gjordes av filmstudior. Filmstudiorna gör inte de filmerna längre. Det är indievärlden eller tv-bolagen som gör filmer och berättar historier om människor och situationer som är någorlunda överförbara till våra liv, säger han.

TT: Kommer du någonsin att vara med i en storbudgetfilm igen?

– Om du menar en 200-miljonerdollars CGI-film? säger han, syftande på det datorgenererade material som utgör bärande element i många storfilmer numera.

– Om manuset är bra och jag tycker om regissören så tror jag att jag hade kunnat vara det. Men jag har aldrig läst något som jag tyckt har varit särskilt intressant.

Om den 70-årige silverräven kommer att dyka upp i någon superhjältefilm framöver återstår alltså att se. Tills dess får Richard Geres fans hålla till godo med "Mother father son" som får premiär i nästa vecka, den 8 oktober, på C More och veckan därpå, den 19 oktober, på TV4.