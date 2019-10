Rekordstort intresse för Glastonbury

Foto: Grant Pollard/AP/TT

Biljetterna till nästa års upplaga av den brittiska musikfestivalen Glastonbury släpptes på söndagsmorgonen. 2,4 miljoner personer hade anmält biljettintresse, vilket är nytt rekord för festivalen som 2020 firar 50 år, skriver .

De 135 000 biljetterna sålde slut på 34 minuter, näst snabbast i festivalens historia – endast 2014 gick biljetterna åt fortare. För dem som gick miste om en biljett kommer en ny chans i april, meddelar arrangörerna.

Ännu är inga artister bokade till nästa års festival, som äger rum 24–28 juni, men brittiska spelbolag håller Taylor Swift, Fleetwood Mac och Paul McCartney som favoriter.

Årets festival bjöd på akter som The Killers, Stormzy, The Cure, Miley Cyrus, Billie Eilish, The Chemical Brothers och Tame Impala.

Glastonburyfestivalen arrangerades första gången 1970.