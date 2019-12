Questlove gör dokumentär om "Black Woodstock"

Foto: Matt Licari/AP/TT

The Roots-trummisen Questlove gör regidebut med "Black Woodstock" – en dokumentärfilm om musikfestivalen Harlem Cultural Festival som ägde rum i New York 1969, skriver The Wrap.

Festivalen blev känd som "Black Woodstock" ("Svarta Woodstock"). Trots att den lockade 300 000 besökare och gästades av artister som Stevie Wonder, Nina Simone, Sly and the Family Stone och BB King, hamnade den i skymundan av Woodstockfestivalen som arrangerades samma sommar.

Dokumentären kommer att innehålla aldrig tidigare visade filmklipp och Questlove, vars riktiga namn är Ahmir Thompson, säger i ett uttalande att han är förväntansfull över att få lyfta fram festivalens "passion, historia och musik till en publik världen över".