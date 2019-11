Postkonflikt drabbar Finnair

Foto: Finnair

De finska postanställdas fackförbund Pau har förkastat medlarnas bud i en tvist med arbetsgivarsidan. Det innebär att en utvidgad strejk inleds på måndagen bland de postanställda samtidigt som flera andra fackföreningar sympatistrejkar.

Konflikten drabbar bland annat markservicen på flygplatsen i Helsingfors. Finnair har därför hittills ställt in 26 flygningar under söndagskvällen och skriver i ett pressmeddelande att bolaget förmodligen ställer in ytterligare 250 av sina totalt 377 flygningar under måndagen. Flygningarna till och från Stockholm - Arlanda tycks dock inte drabbas nämnvärt.

– Som det ser ut nu är det minimalt. Det är bara en avgång av tjugo, den första på morgonen, som har ställts in, säger Åsa Öhman, pressansvarig vid Swedavia, till TT.

Det centrala i tvisten mellan de postanställda och arbetsgivarna i Posti gäller arbetstiden. Tvisten har pågått sedan mitten av november.