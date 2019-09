Peterson fick slumpplats – vann direkt

Foto: Michael Owens/AP/TT

Utslagen i kvalet, men tillbaka in i turneringen på ett bananskal.

Och när den svenska tennisspelaren Rebecca Peterson väl tog sig in Wuhans stjärnfyllda WTA-turnering blev det seger direkt.

Det tog ju egentligen stopp för Peterson redan i lördags, i kvalfinalen till turneringen i Wuhan. Men tack vare ett sent avhopp från amerikanskan Madison Keys blev vistelsen i Kina längre än väntat. Svenskan togs in som "lucky loser" och kastades hastigt in i turneringen mot italienskan Camila Giorgi, rankad 64:a i världen.

Den korta uppladdningen verkade inte hämma Peterson nämnvärt, och 24-åringen vann matchen i två raka set. Eller ett set och tre minuter, om man ska vara petig.

Peterson vann det första setet snabbt, 6–2, men uppenbarligen stod det inte heller helt rätt till med Giorgi. Italienskan mäktade bara med ytterligare två game innan hon gav upp matchen på grund av skada.

De flesta av världens bästa spelare är på plats i Wuhan och i nästa omgång väntar tufft motstånd för Rebecca Peterson. Då ställs hon mot kroatiskan Petra Martic, rankad 22:a i världen.

Samtidigt har svenskan visat strålande form under hösten och hon tog nyligen karriärens första WTA-titel i singel. Efter segern tvingades hon dock stå över en turnering i Kanton på grund av en fotskada, innan hon var tillbaka i spel lagom till Wuhan.

För ett annat nordiskt hopp blev det samtidigt platt fall. 13:e-seedade danskan Caroline Wozniacki gick fram till en 5–1-ledning i första set mot Hsieh Su-Wei men klappade sedan ihop totalt. Taiwanesiskan vände och vann första set efter tiebreak och dundrade sedan hem de två nästkommande seten av bara farten, till slut 7-6, 6–1, 6–2.