Palestinska tullpengar frysta av Israel

Foto: Nasser Nasser/AP/TT

Israels regering har beslutat att hålla inne ytterligare motsvarande 400 miljoner kronor av de tullavgifter landet drar in åt palestinska myndigheten (PA). Palestinska medier kallar det för stöld.

Israel drar varje månad in motsvarande runt 2 miljarder kronor i tullavgifter på varor som via israeliska hamnar ska in på de palestinska marknaderna.

Beloppen ska överföras till PA, men sedan februari håller Israel inne över 90 miljoner kronor i månaden från tullinkomsterna. Det är enligt Israel så mycket som PA betalar till fängslade palestinier i Israel eller deras familjer.

Nu tänker Israel även hålla inne pengar motsvarande de summor som PA betalar ut till anhöriga till palestinier som sårats eller dödats under attacker mot Israel. Enligt Israel handlade det om motsvarande 400 miljoner kronor under 2018. Den summan kommer nu att dras från utbetalningarna under kommande året.

PA betraktar det som en slags socialbidrag medan Israel anser att bidragen uppmuntrar till våld.

Palestiniernas president Mahmud Abbas kommenterade söndagens beslut med att det slår hårt mot PA:s kassa. "Men vi har rätten på vår sida och vi är inte rädda", sade han till medlemmar av Fatahrörelsen i Ramallah.