Palermo flyttas ner till division 4

Foto: Simone Arveda/AP/TT

Palermo klarar inte de ekonomiska villkoren och flyttas ner två divisioner i det italienska fotbollssystemet. Ny spelplats för klubben blir Serie D.

Förra Serie A-klubben Palermo siktade på att ta sig tillbaka till den italienska fotbollens finrum.

Men i stället för att kvala till högstadivisionen tvångsdegraderas klubben till Serie D, . Anledningen är att förbundet inte anser att klubben skött sina finanser på tillfredsställande sätt.

Degraderingen kommer efter visst palaver, där supportrarna de senaste månaderna slitits mellan hopp och förtvivlan.

Det sicilianska laget slutade trea i Serie B den gångna säsongen, och skulle i maj ha spelat play off om en plats i Serie A. Men förbundet hade synpunkter på de tidiga ägarnas ekonomiska affärer och inför avgörandet degraderades klubben till Serie C. Palermo överklagade det beslutet – och fick rätt. Det nya straffet blev 20 poängs avdrag, fortsatt plats i Serie B och böter på 500 000 euro.

Under fredagen kom så ett nytt beslut från förbundet – eftersom Palermo inte i tid lyckats uppvisa tillräckliga ekonomiska garantier inför nästa säsong flyttas klubben ner till Serie D, landets fjärdedivision.

Palermo har under flera år haft ekonomiska bekymmer och har bara under det senaste året bytt ägare tre gånger. Under tidigare ägaren, Maurizio Zamparini – som i december sålde klubben för tio euro – hade klubben 40 tränare på 16 år, enligt danska nyhetsbyrån Ritzau. Under den perioden kom Palermo som bäst femma i Serie A, och spelade i några upplagor av Europa League. Våren 2017 trillade klubben ur Serie A.

Palermos plats i Serie B tas nu över av Venezia.