Nytt guld för Biles – snart bäst någonsin

Foto: Matthias Schrader/AP/TT

Ingen kan hota Simone Biles på gymnastiktronen.

Den 22-åriga amerikanska superstjärnan tog hem ett historiskt femte VM-guld i mångkamp – och är nu än närmare att bli den gymnast med flest VM-medaljer genom alla tider.

Redan i lagtävlingen, där USA tog guld, blev Simone Biles den kvinnliga gymnast som tagit flest VM-medaljer.

Och nu tog hon alltså femte VM-guldet i mångkamp – efter tidigare gulden 2013, 2014, 2015 och 2018 – vilket ingen kvinna tidigare mäktat med.

– Det betyder allt för mig, sade Biles efteråt, rapporterar The Guardian.

Kan bli historisk

Det var heller aldrig något snack om saken. Biles vann mångkampen klart med totalpoängen 58,999 – att jämföra med kinesiska silvermedaljören Tang Xijing på 56,899 och ryskan Angelina Melnikova som tog brons med 56,399.

Det var Biles totalt 16:e VM-guld i karriären och hennes 22:a VM-medalj totalt. Därmed är hon bara en enda medalj bakom vitryssen Vitalij Sjtjerbo, som samlade på sig 23 stycken under sin karriär på 1990-talet. Biles kan emellertid passera Sjtjerbo och bli medaljbäst genom tiderna redan under det pågående VM:et, då de individuella grenarna avgörs senare under veckan i Stuttgart.

Fick hopp uppkallade efter sig

Det är dock inte bara medaljer som Biles – som även tog fyra guld och ett silver vid OS i Rio de Janeiro 2016 – staplar på hög. Redan i kvalet i lagtävlingen slog hon till med två hopp som i fortsättningen kommer att bära hennes namn och kallas "Biles II" respektive "The Biles": en dubbelvolt med dubbel skruv som avslutning på sitt program i bom samt en perfekt baklänges dubbelvolt med trippelskruv i fristående.

Det var det andra och tredje hoppet som gymnastikens fixstjärna har fått uppkallat efter sig under sin karriär. Förmodligen inte de sista.