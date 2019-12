Tv-bråket kan vara över efter muntligt avtal

Foto: Bertil Ericson / TT

Tv-bråket mellan Com Hem och TV4 kan vara över för den här gången. På fredagskvällen slöts en muntlig överenskommelse mellan parterna som ska ge kunderna tillbaka TV4 och C More under helgen.

Com Hems och Boxers kunder får tillbaka TV4, C More samt vissa andra TV4-kanaler under helgen. Det är dock fortfarande inte klart exakt när sändningarna återupptas eftersom förhandlingarna fortfarande pågår, enligt Com Hems ägare Tele2.

– Exakt tid kan vi inte säga i nuläget, men så snabbt som möjligt under helgen, säger Louise Ekman på Tele2:s presstjänst.

Tele2 vill inte kommentera hur den muntliga överenskommelsen ser ut, eller om någon av parterna har tvingats backa från sin ursprungliga position.

– Det handlar om en muntlig överenskommelse. Vi slutför förhandlingarna under helgen, så jag kan inte gå in på några detaljer, säger Ekman.

TV4 bekräftar uppgifterna.

"Det har varit tuffa men konstruktiva förhandlingar under eftermiddagen och kvällen", säger TV4:s vd Casten Almqvist i ett pressmeddelande.

Inte heller TV4 vill berätta vad avtalet handlar om.

– Vi återkommer när vi har mer att berätta, när det är färdigt, säger TV4:s presschef Charlie Forsberg.