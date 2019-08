Outgiven George Michael-låt i Thompson-film

Foto: Sara Johannessen/Scanpix/TT

En låt som brittiske sångaren George Michael spelade in månaderna innan sin död kommer att finnas på soundtracket till filmen "Last christmas", med manus av Emma Thompson. Filmen är inspirerad av Wham!-låten med samma namn och i huvudrollen syns Emilia Clarke, känd som Daenerys i "Game of thrones".

Regissören Paul Feig, som tidigare regisserat "Bridesmaids", säger att Michael-låten får sin premiär under filmens slutscener.

– Det är en väldigt festlig sång, skulle jag säga. Vi kommer att spela hela, den är nästan sex minuter. Eftersom det är en låt som aldrig har spelats tidigare ville vi inte använda bara 15 sekunder. Den börjar i slutet av filmen och spelas över eftertexterna, säger han till .

Filmen beskriver han som en romantisk komedi med musikaliska inslag, men inte en musikal. "Last christmas" har biopremiär i november. George Michael hittades död i sitt hem den 25 december 2016.