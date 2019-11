Oskarshamns skräll – fick jubla mot Färjestad

Foto: Claus Meyer/TT

Fyra raka förluster och storstryk i senaste mötet med Färjestad.

Då tog Oskarshamn revansch.

Nykomlingen vann returmötet med 3–2 på hemmaplan i SHL-hockeyn.

Oskarshamn hade fyra raka förluster och låg sist i tabellen när Färjestad kom på besök. Att det dessutom skiljde 20 poäng mellan lagen – Färjestad på fjärde plats – inför nedsläppet i Be-Ge hockey center och att Oskarshamn fick stryk med 0–12 när lagen möttes i Karlstad för knappt två månader sedan talade för att det inte skulle bli något trendbrott för den nederlagstippade nykomlingen.

Ändå var det Oskarshamn som fick jubla.

Hemmalaget utnyttjade de många utvisningarna – sex för Färjestad, fyra för Oskarshamn – och satte 1–0 drygt tio minuter in i den första perioden genom Markus Modigs. Färjestad kvitterade drygt sju minuter in i andra, innan Oskarshamns Johannes Salmonsson satte det viktiga 2–1-målet i samma period.

"Förstår inte"

Den 33-årige forwarden tryckte av bössan i powerplay efter 11.17, ett mål som godkändes först efter lång videogranskning efter en misstänkt hög klubba på hemmaspelaren.

– De där (granskningarna) är aldrig roliga. Man tycker att man är under, men... den där tycker jag ändå är ganska klar. Jag förstår inte varför det tog så lång tid, sade Salmonsson till C More i andra periodpausen.

Färjestads Martin Johansson suckade i samma paus.

– Det är inte vår bästa match hittills. Men Oskarshamn är ett bra lag på hemmaplan, de jobbar hårt och åker mycket skridsko. Jag tycker att vi borde spela enklare och inte dra på oss så många utvisningar, sade Johansson inför den tredje perioden.

Utökade i tom bur

Där var Tyler Kelleher ett ribbskott från att utöka Oskarshamns ledning till 3–1 i powerplay fyra minuter in i perioden.

Men 3–1-målet skulle ändå komma.

Simon Despres satte 3–1 i tom bur med en och en halv minut kvar av matchen, innan Färjestads Michael Lindqvist reducerade förgäves i slutsekunderna.

Segern innebär att Oskarshamn gick förbi Leksand i tabellen, dock med en match mer spelad.