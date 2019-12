Olivia Newton-John har blivit adlad

Foto: Richard Shotwell/AP/TT

Olivia Newton-John kan nu titulera sig "Dame". Sångerskan är en av de som på fredagen adlades av det brittiska kungahuset.

Olivia Newton-John är en av tidernas mest framgångsrika kvinnliga artister, och kanske mest känd för låtar som "You're the one that I want" från filmen "Grease" och "Xanadu". Men när sångerskan adlades var det främst för sitt arbete med välgörenhet och kamp för cancerforskning.

71-åriga Newton-John har under många år samlat in pengar till sin välgörenhetsinrättning The Olivia Newton-John Cancer Centre i Melbourne, Australien – senast genom att auktionera ut sin läderjacka från "Grease". Hon är själv drabbad av bröstcancer och har i flera öppenhjärtliga intervjuer berättat om sin svåra kamp mot sjukdomen.

Filmregissörer adlade

Andra som adlades på fredagen var regissörerna Sam Mendes ("American beauty", "Skyfall" och kommande "1917") och Steve McQueen, mest känd för "12 years a slave". Båda är Oscarsvinnare, men hedras även för sina arbeten med teater respektive konst.

Elton John, som adlades redan 1998, fick hedersordern: Order of the Companions of honour, som enligt The Guardian bara kan innehas av 64 levande personer, utöver monarken. Elton John får hedersorden för såväl sin långa och framgångsrika karriär inom musik som för sitt arbete med sammanlagt 23 välgörenhetsorganisationer.

"2019 blev ett i sanning fantastiskt år för mig och jag känner mig extraordinärt välsignad", skriver Elton John på Twitter.

99-årig veteran blev MBE

Även landets cricketlandslag uppmärksammades, inte minst efter sommarens VM-guld. Bland annat fick lagkaptenen Eoin Morgan hedersorden CBE, Commander of the British Empire, medan lagets viktigaste spelare under VM, Ben Stokes, får den snäppet lägre graden OBE, Order of the British Empire.

Total 1 097 personer belönades under fredagen med en utmärkelse av drottningen, de flesta för välgörenhetsarbete. Äldst av alla var 99-årige Wilf Oldham, som deltog i slaget vid Arnhem under andra världskriget. Oldham fick hedersorden MBE.

– Jag blev naturligtvis väldigt överraskad, det var verkligen det sista jag väntat mig, säger en stolt Oldham till The Guardian.