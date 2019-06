Nya "Godzilla" ingen kioskvältare i USA

Foto: Warner Bros/AP

Filmmonstret Godzilla är känt för att gå bärsärkagång bland skyskrapor i otaliga filmer, men någon kioskvältare har den tredje Hollywoodproducerade filmen om odjuret inte visat sig vara. rapporterar att "Godzilla: King of the monsters" visserligen är veckans mest sedda i USA, men den har bara spelat in 49 miljoner dollar, vilket är mindre än en fjärdedel av dess budget.

"Godzilla: King of the monsters" förväntas gå bättre på den internationella marknaden och framför allt i Asien, då det ursprungligen är en japansk skapelse. En uppföljare planeras redan, där Godzilla ska möta det klassiska monstret King Kong i "Godzilla vs Kong", med premiär nästa år.

Inte heller Elton John-skildringen "Rocketman" verkar gå hem hos den amerikanska biopubliken. Filmen spelade bara in 25 miljoner dollar under öppningshelgen och har jämförts med "Bohemian rhapsody" som totalt inbringat 900 miljoner dollar.