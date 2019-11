Ny seger för serieledande Örebro

Foto: Pavel Koubek/TT

Serieledaren Örebro fortsätter att ösa på i SHL och hemmabesegrade formstarka Linköping.

Och forwardsstjärnan Mathias Bromé gjorde bästa reklam för sig när han klev fram och satte slutresultatet 2-1 på straff – inför ögonen på NHL-representanter som var på plats och kollade in honom i Behrn arena.

Närkegängets hysteriska form håller alltså i sig – efter torsdagskvällen seger har Örebro tagit elva trepoängare på de 13 senaste matcherna. Succélaget bröt samtidigt Linköpings fina trend – som stannade på fyra raka segrar.

Drömstart

Örebro fick också en drömstart i den kokande och nästintill slutsålda hemmaborgen.

Efter drygt fem minuter bombade förre Linköpingsspelaren Kristian Näkyvä in 1–0 i powerplay från backposition. Men efter en kvart kvitterade det amerikanska nyförvärvet Sam Lofquist för Linköping när han prickade krysset.

– Det är en tajt match. Linköping kommer ut väldigt hårt, det visste vi att de skulle göra, så det gäller att vi jobbar på vårt passningsspel så att vi kan komma in och pressa i deras zon, sade Kristian Näkyvä till C More efter första perioden.

Tidigt i den andra perioden tog Örebro på nytt ledningen när Mathias Bromé först ordnade en straff som han sedan tog hand om och satte läckert bakom målvakten Jonas "Monstret” Gustavsson – allt inför ögonen på NHL-representanter från Chicago, Vancouver och Toronto som var på plats och kollade in Bromé som leder den interna poängligan.

Örebro höll undan

Redan inför denna säsong fick Örebroforwarden - som stod för 35 poäng (15+20) på 52 SHL-matcher för Mora – erbjudande från NHL – men 24-åringen valde till sist att satsa vidare i Örebro.

Örebro lyckades sedan hålla undan i tredje perioden, och vann med 2–1. Något man kan tacka sin storspelande målvakt Dominik Furch för.