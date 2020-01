Ny målfest för Luleå – körde över HV71

Foto: Robert Nyholm/TT

Tretton mål på två matcher.

Luleås offensiv har knappast gått i stå – trots att poängkungen Robin Kovacs lämnat laget.

Hemma mot HV71 blev det en ny klar seger med 6–3 för serieledarna.

Luleå följde upp veckans målfest i Ängelholm (seger med 7–4 mot Rögle) med en ny övertygande insats på hemmais.

Den här gången var det HV71 som fick smaka på serieledarnas vassa offensiv – som inte verkar lida speciellt mycket av att Robin Kovacs, säsongens poängkung i laget med åtta mål och elva assist, lämnat för spel i Örebro.

Trots att HV71 inledde bäst var det Luleå som gjorde målen i den första perioden. Filip Hållander gav hemmalaget ledningen på ett friläge innan Jonas Berglund ökade på till 2–0.

"Chockade oss"

Efter tolv minuter gjorde sedan Jesper Sellgren 3–0 i en match som kändes avgjord redan före första periodpausen. Målet fick dessutom JVM-målvakten Hugo Alnefelt att tacka för sig och ge utrymme för Jonas Gunnarsson mellan stolparna i HV71.

– De (HV71) chockade oss där i början och kom ut starkt, men sedan fick vi några mål och de gick ner sig lite medan vi höjdes av det. En bra period av oss, konstaterade Hållander i C More.

HV71:s Martin Thörnberg om den tunga förstaperioden:

– Det var inte riktigt vad vi hade förväntat oss. Vi var taggade och skulle komma ut hårt. Vi fick några bra byten i början, men vi släppte in lite för billiga mål. Vi förlorade kamperna.

Målen fortsatte sedan att trilla in både i den andra och tredje perioden.

Sellgren och Hållander ökade på till 5–0 med ytterligare varsitt mål innan HV71:s Linus Fröberg och Christoffer Törngren reducerat två gånger om för gästerna.

"Mörka tankar"

Någon spänning blev det dock inte tal om. Luleå gick ifrån till 6–3 i tredje – vilket också blev slutresultatet.

– Just nu är det ganska mörka tankar. Vi ger ju inte oss själva speciellt mycket till chans. Man vill ju ändå ta med sig någonting bra. Jag tycker killarna gör en bra match i boxplay, men vi tar för mycket utvisningar. Det är inte okej, säger HV71:s tränare Stephan "Lillis" Lundh till C More.

Luleås assisterande kapten Karl Fabricius var givetvis glad över en ny seger – men tycker ändå att det finns mer att hämta.

– På det stora hela är jag nöjd med segern men spelmässigt är det lite väl mycket upp och ner, säger han till C More.

Luleå leder tabellen med hela sju poäng ner till tvåan Frölunda, dock med en match mer spelad. HV71 är åtta.