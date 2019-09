Ny bok om Harvey Weinstein

Foto: Seth Wenig/AP

Den före detta filmmogulen Harvey Weinstein anklagas för sexuella övergrepp på över 70 kvinnor. När anklagelserna började uppdagas i oktober 2017 blev det startskottet på metoo-rörelsen.

Nu, nästan två år senare, är den rättsliga processen långt ifrån över – samtidigt som nya anklagelser mot Weinstein uppdagas.

Samtidigt meddelar New York Times-journalisterna Jodi Kator och Megan Twohey, som arbetade med publiceringarna hösten 2017, att de inom kort kommer att släppa en bok om fallet. Enligt uppdagar boken fler detaljer kring Harvey Weinstein och de anklagelser som riktas mot honom.

Boken har titeln “She Said: Breaking the sexual harassment story that helped ignite a movement” och ska även innehålla nya intervjuer med personer som haft en central roll i skandalen – däribland Harvey Weinsteins bror Bob Weinstein, kollegan Irwin Reiter och före detta assistenten Rowena Chiu.