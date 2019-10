Nedåt för kinesisk handel

Foto: Andrew Harnik/AP/TT

Kinas export i september minskade mer än väntat och importen faller för femte månaden i rad.

För exporten blev det en nedgång på 3,2 procent jämfört med samma månad i fjol, medan exporten föll 8,5 procent. Analytiker hade i snitt räknat med nedgångar på 3 respektive 5,2 procent, enligt Reuters.

Den svaga statistiken antas öka trycket på Kina att stimulera ekonomin för att undvika en kraftigare inbromsning.

Handeln påverkas av handelskriget mellan USA och Kina. I september införde USA nya 15-procentiga tullar på kinesiska varor till ett värde av mer än 125 miljarder dollar, vilket Kina besvarade med motsvarande åtgärder.

Kinas handelsöverskott i september blev 39,6 miljarder dollar, upp från 34,8 miljarder. Analytiker hade här räknat med en nedgång till 33,3 miljarder.

Kinas tillväxt bromsade in till 6,2 procent under andra kvartalet och vissa bedömare befarar att tillväxten är på väg att sjunka ned under den kinesiska regeringens prognos om en tillväxt på 6,0–6,5 procent i år.