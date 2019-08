Molly Hammar och Kim Cesarion släpper låt

Foto: Ro-sy

Molly Hammar och Kim Cesarion släpper duetten "Show me", som de båda artisterna skrivit tillsammans. De två har känt varandra ett par år men har aldrig jobbat ihop tidigare. Enligt ett pressmeddelande fann de varandra musikaliskt och vill nu sprida romantiska vibbar.

"Både jag och Kim är kärleksfulla människor så när vi för första gången sågs i studion var det inget tvivel om att vi skulle skriva en låt om det ämnet. Bring back the romance! Jag hoppas att folk lyssnar på låten och vill sprida romantiska vibes med oss helt enkelt", säger Molly Hammar.

"Show me" släpps den 9 augusti och samma kväll framträder duon tillsammans på dagsfest under Way Out West i Göteborg. Cesarion gästar därefter Molly Hammars spelning på Malmöfestivalen den 14 augusti.

Kim Cesarion slog igenom med 2013 med låten "Undressed", som sålde platina. Molly Hammar syntes först i "Idol" 2011 och har sedan dess tävlat i Melodifestivalen två gånger. Hon är ute på Sverigeturné och har bland annat gästat "Allsång på Skansen" i sommar.