Moby och Portman i bråk om dejtande

Foto: Richard Shotwell/AP/TT

Den amerikanske artisten och producenten Moby har hamnat i blåsväder efter påståenden om att han på 1990-talet hade en relation med skådespelaren Natalie Portman.

I den självbiografiska boken "Then it fell apart" skriver Moby att han dejtade Portman en kort period och att hon då var 20 år, medan han 34.

Natalie Portman har tillbakavisat Mobys påståenden. Hon säger i en intervju med att hon i själva verket bara var 18 och att de inte hade någon relation.

– Mitt minne är av en mycket äldre man som betedde sig på ett obehagligt sätt mot mig när jag precis hade slutat gymnasiet, säger Portman.

Men trots Portmans nekande och kritik från flera håll Moby stått på sig.

Efter att Portmanintervjun publicerades lade han upp en bild på Instagram på de båda från 1999 och skriver att det finns bevis på deras relation i form av bland annat foton. Det inlägget togs sedan bort.

På lördagen kom i stället ett nytt Instagram-inlägg där Moby nu säger sig be om ursäkt. Ursäkten handlar om att han inte berättade för Portman och andra inför boksläppet att han hade skrivit om dem.

"Jag inser också att med tanke på åldersskillnaden mellan oss på nästan 14 år så borde jag absolut ha agerat mer ansvarsfullt och respektfullt när Natalie och jag först träffade för nästan 20 år sedan ", skriver Moby.