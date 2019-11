Migration hejas på av Vietnams regim

Fakta

Remittering kallas de pengar som utlandsarbetare skickar tillbaka till det land de kommer från, ofta till sina familjer i sina hemläder. Remittering sker oftast via inofficiella kanaler och därmed förekommer pengarna oftast inte i officiell statistik. Världsbanken uppskattar att summan av den remittering som gick till låg- och medelinkomstländer under 2018 uppgick till omkring 529 miljarder dollar, motsvarande över 5 050 miljarder kronor. Det är den högsta siffran som Världsbanken redovisat hittills.

I Vietnam är remitteringen en vital del av landets ekonomi. Enligt UI/Landguiden så har den, sedan 1993, uppgått till ungefär dubbelt så mycket som utlandslånen. De två delstaterna som många migrerar från, Nghe An och Ha Tinh, har båda halkat efter i den ekonomiska utveckling som resten av landet sett. Provinsen Nghe An får årligen in remitteringar till ett värde av 2,45 miljarder kronor enligt statliga medier.

Källor: Världsbanken och AFP