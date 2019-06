Mick Jagger tillbaka på scenen

Foto: Rob Grabowski/AP/TT

Mick Jagger svassade, som bara Mick Jagger kan svassa, tillbaka på scenen för första gången sedan sin hjärtoperation i våras. Fredagens konsert för 61 500 personer på en arena i Chicago markerade därmed avsparken för Rolling Stones försenade USA-turné, som alltså skjutits upp på grund av operationen.

Det var i april som 75-årige Jagger bytte ut en hjärtklaff, men meddelade fansen redan då att han tänkte göra allt för att komma tillbaka till scenen så snart som möjligt.

Sammantaget har det brittiska bandet gett sig ut på över 40 turnéer. Den pågående, "No filter", startade i Europa 2017 och drog in omkring 92 miljoner kronor bara under förra året.