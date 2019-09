Mendez och Dolly Style gör Disneyskiva

Foto: Disney/AP

En rad svenska artister gör nya tolkningar av låtar ur Disneyfilmer på skivan "We love Disney". Lisa Ajax tar sig an "Känn en doft av kärleken", ursprungligen komponerad av Elton John till "Lejonkungen", Dolly Style gör "How Far I’ll Go" från "Vaiana" och Mendez har valt en låt ur "Den lilla sjöjungfrun".

"Jag valde att tolka 'Under the sea (Bajo el mar)' för att det kändes naturligt med rytmen och energin. Om man lyssnar på originalet så känner man Karibien och glädjen och det är allt jag representerar i min egen musik. Så för mig var det självklart att gå in i studion och bara göra den bästa version jag kunde av en sådan glad och energifylld låt", säger Mendez i ett pressmeddelande.

Bland övriga artister på skivan finns bland andra Jon Henrik Fjällgren, Andreas Wijk och Wiktoria.

"We love Disney" släppts den 25 oktober av Universal Music.