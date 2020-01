Marr gör Zimmer sällskap i nya Bond-filmen

Foto: Chris Pizzello/AP/TT

Det är sedan tidigare känt att den Oscarsbelönade kompositören Hans Zimmer står för musiken i den nya James Bond-filmen, "No time to die". Men han kommer att få hjälp av den forne The Smiths-gitarristen Johnny Marr, skriver Pitchfork.

Det är inte första gången tyske Zimmer och brittiske Marr samarbetar. Duon har tillsammans komponerat musiken till filmer som "Inception" och "The amazing Spider-Man 2". Marr har även uppträtt live med Zimmer de senaste åren.

Ledmotivet till filmen görs av Billie Eilish, något som blev känt tidigare i veckan.

"No time to die", som har premiär i april, blir den sista Bond-filmen med Daniel Craig i huvudrollen.