Marie Fredriksson är död

Foto: Claudio Bresciani / TT

Foto: JONAS EKSTRÖMER

Foto: Janerik Henriksson/TT

Foto: Janerik Henriksson/TT

Artisten Marie Fredriksson har avlidit, uppger hennes manager i ett mejl till TT. Hon avled på måndagsmorgonen i sviterna av sin tidigare sjukdom.

Tillsammans med Per Gessle slog hon igenom med gruppen Roxette på 1980-talet med hits som "The Look", "Listen to your heart" och "It must have been love". Gruppen sålde 80 miljoner skivor och hade fyra ettor på Billboards Hot 100-lista.

Fredriksson drabbades av en hjärntumör 2002, men tillfrisknade och turnerade på nytt med Roxette under åren 2010-2016.

Per Gessle skriver i ett uttalande:

”Tiden går så fort så fort. Det känns som alldeles nyss när Marie och jag satt i min lilla lägenhet i Halmstad och delade drömmar. Och vilken fantastisk dröm vi fick dela! Tack Marie, tack för ALLT. Du var en helt unik musikant, en sångerska på en nivå vi knappast kommer att få uppleva igen. Du målade mina svartvita sånger med de vackraste färger. Du var en helt underbar vän i över fyrtio år. Jag är stolt, hedrad och lycklig över att fått dela så mycket av din tid, din talang, din värme, generositet och humor. All min kärlek till dig och din familj. Things will never be the same."

Marie Fredriksson blev 61 år.