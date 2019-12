Mäns våld mot kvinnor börjar tidigt

Foto: Grafik: Ingela Landström/TT

Hemmet blir ett hot, våld blir vardag.

Nu rustar samhället för att stoppa våldet i nära relationer – som ofta börjar redan i ung ålder.

Förra året mördades 22 kvinnor av sin pojkvän, make eller sambo. Samma år anmäldes omkring 16 000 fall av misshandel i hemmet. Utvecklingen har fått polisen att agera.

– Inom polisen har man länge pratat om våld i nära relationer som ett prioriterat område, men jag och många med mig tyckte inte att det syntes i verkligheten. Det kom ändå alltid i andra hand när andra grova brott kom på tal, säger Varg Gyllander.

Han ingår i polisens operativa ledningsgrupp för Initiativ gryning – en satsning för 70 miljoner kronor som har inneburit ett 90-tal nyanställda under hösten. Målet är att stoppa mäns våld mot kvinnor. Namnet – gryning – syftar på att polisen vill se en ljusning i mörkret.

Vanligt bland unga

Men det går inte snabbt nog, menar Zandra Kanakaris, ordförande för kvinnojoursförbundet Unizon samt generalsekreterare för stiftelsen 1 000 möjligheter, som vänder sig mot unga.

– Det är en otrolig frustration att det här är ett av våra största samhällsproblem och att bland annat polisen inte har tagit det på tillräckligt stort allvar. Att det var 22 dödade kvinnor förra året borde ha genererat ett antal åtgärder direkt, som till exempel vid gängkriminalitet, säger Zandra Kanakaris.

Problemen börjar tidigt, framhåller Kanakaris. Var femte ungdom i åldern 16–24 har utsatts för brott av en nuvarande eller före detta partner – och unga tjejer uppger oftare att de har blivit utsatta för våld i en nära relation än kvinnor över 25 år, enligt Brottsförebyggande rådet (Brå).

– Vårt mål är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, men det kommer aldrig att hända om vi inte börjar med killars våld mot tjejer. En kvinnomisshandlare börjar inte plötsligt slå när han är 45, säger hon.

Första svenska studien

Trots unga tjejers utsatthet är ämnet tämligen outforskat. Sibel Korkmaz, doktorand i socialt arbete vid Stockholms universitet, håller just nu på med den första större studien specifikt om relationsvåld bland unga i Sverige. Studien utgår ifrån gymnasieelever och väntas bli helt klar nästa år.

Men redan nu säger Sibel Korkmaz att samhället behöver få upp ögonen för ungdomarnas situation. Ofta sker våldet i offrets allra första kärleksförhållande, förklarar hon, vilket gör att de ibland saknar ramar för vad som är okej eller inte i en relation. Ibland vet de inte ens om att de utsätts.

– Det här är en jätteviktig fråga. Både utifrån ett perspektiv att skydda ungdomar här och nu, men även över ett helt liv. Det finns forskning som visar att den som blir utsatt för våld i ungdomen löper större risk att bli utsatt senare i livet, säger hon.

Hjälp att sluta

På uppdrag av regeringen har länsstyrelsen i Stockholm och Skåne under året sjösatt pilotprojektet "Välj att sluta", som vänder sig till förövarna. Under året har över 200 personer ringt in till hjälplinjen, varav majoriteten är män. Samtalen kommer ofta när de befinner sig i en krissituation, när de har gjort något de ångrar, enligt Christina Ericson som leder projektet.

– Det är en svårmotiverad grupp att nå, även om vi försöker tidigt i en spiral av våld. Vår linje är att förebygga att våld byggs upp. Det handlar framför allt om svartsjuka, kontrollerande beteenden och hot. Allt våld börjar så, säger hon.

Syftet är att de ska erbjudas hjälp och bli motiverade att gå med i behandlingsprogram för att förändra sitt beteende.

– Man måste hålla en respektfull ton trots att de gör fel. Vi är väldigt måna om det, men det handlar inte om att rättfärdiga deras beteenden. Snarare handlar det om att få dem att se saker från ett annat perspektiv.

Svårt att upptäcka

Under 2016 och 2017 utredde Socialstyrelsen 21 fall där en person dödats i samband med våld i nära relationer. 18 av dem var kvinnor som dödades av män som de var eller tidigare hade varit i ett förhållande med.

16 av offren hade haft kontakt med minst två myndigheter inom ett år före sin död, utan att det hjälpte.

– Det som var absolut tydligast, och som förvånade mig lite, var att våldet inte upptäcks. Många hade varit utsatta för våld av samma gärningsperson tidigare och hade en mängd kontakter med olika samhällsaktörer, säger Carina Hällberg, en av utredarna bakom rapporten.

Varg Gyllander vid polisen menar att samarbetet kommer att bli bättre i och med Initiativ gryning.

– Väldigt många kvinnor har tagit kontakt med oss, men uppenbarligen har vi missat dem eller av andra skäl inte fångat upp dem. Den stora utmaningen blir att identifiera vad som är på väg att hända i tid. Nyckeln blir att förstå det snabbare.

Fakta Fakta: Initiativ gryning Med start 2019 har polisen påbörjat det långsiktiga arbetet med Initiativ gryning, som är tänkt att pågå i åtminstone tio år. Målsättningen är noll döda i våld i nära relationer. Förra året dog 22 kvinnor i relationsvåld. Satsningen kostar 70 miljoner kronor och innebär bland annat att polisen rekryterar omkring 100 nya anställda, däribland utredare och kriminaltekniker inom polisens avdelning för brott i nära relationer. Sedan tidigare finns ungefär 250 anställda inom den avdelningen. I praktiken går insatsen ut på att polisen ska bli snabbare och mer kvalitativ i utredningar och i det förebyggande arbetet. Dessutom handlar det om att stärka förtroendet hos dem som drabbas för att minska mörkertalet. I dag anmäls bara en fjärdedel av alla brott i nära relationer, enligt polisens bedömning. Källa: Polisen Visa mer...