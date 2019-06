Månlandning och allsång i sommartablån

Foto: UPI

Allsång i mängder, gott om sport och 50-årsjubileum för månlandningen.

Dessutom blir det en hel del efterlängtade premiärer på strömningstjänsterna.

Här är sommarens tv.

"Allsång på Skansen" fyller 40 år och mycket har hänt sedan starten 1979. Då var Bosse Larsson allsångsledare med gäster som Thore Skogman och Anna Sundqvist – nu står Sanna Nielsen bakom mikrofonen med bland andra John Lundvik, Laleh, Miriam Bryant och Maxida Märak vid sin sida.

Allsång blir det även i TV4, då Lotta Engberg leder "Lotta på Liseberg" på den andra kusten. Under sommaren gästar bland andra Albin Lee Meldau, Samir & Viktor, Lina Hedlund och Lena Philipsson. Dessutom tar Gry Forsell över Gröna Lund i "Sommarkrysset".

Fotbolls-VM är igång

Den 14 juni drog fotbolls-VM igång, och hur det går för Caroline Seger och resten av det blågula landslaget återstår att se. Den 7 juli avgörs finalen i franska Lyon och matcherna sänds i TV4 och C More Fotboll.

På sportfronten i sommar blir det även sim-VM, Diamond League, EM i basket och VM i orientering.

Den 20 juli har det gått 50 år sedan Neil Armstrong yttrade orden "That's one small step for a man, one giant leap for mankind" och satte sin fot på månen. SVT visar en helkväll med dokumentärfilmer om månlandningen.

På dokumentärfronten fortsätter SVT med ett blandat upplägg. Från "Rekonstruktion Utøya" om terrorattentatet mot det norska arbetarpartiets ungdomsförbund, till "Leva, älska" om världens första seniorboende för hbtq-personer.

Dessutom sänder de i sommar dramaserien "Babylon Berlin", som utspelar sig under mellankrigstiden i Tyskland. "Babylon Berlin" är den dyraste icke-engelskspråkiga serien någonsin.

Strömningspremiärer

Den som längtar efter spännande 80-talsnostalgi får vänta till den 4 juli – då har den tredje säsongen av "Stranger things" premiär på Netflix. Dessutom är den populära serien "Orange is the new black" tillbaka med sin sjunde och sista säsong på strömningstjänsten den 26 juli.

Den 1 juli har den svenska Lukas Moodysson-serien "Gösta" premiär på HBO, med Vilhelm Blomgren i huvudrollen.

Vill man i stället se en serie om hur vikingar, stenåldersmänniskor och 1800-talspersoner konfronteras med nutidsmänniskan är det "Beforeigners" som gäller. I den första norska HBO-originalserien skickas människor från historiska epoker in i 2000-talet under mystiska omständigheter. Serien når tittarna den 21 augusti.