Många pensionärer åker på restskatt

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Först en mager pension – och nu hotar också kvarskatt.

Tiotusentals äldre drabbas varje år av restskatt och många av dem är fattigpensionärer.

I år har 1,8 miljoner svenskar fått besked om de inte betalat in tillräckligt med skatt, och senast den 12 november måste pengarna betalas in. Annars riskerar de att hamna hos Kronofogden.

Särskilt är det pensionärer som drabbas av restskatten, förklarar Johan Schauman, deklarationsexpert på Skatteverket.

– Den enkla förklaringen är systemet med skattetabeller. När flera utbetalare drar skatt efter tabell så kan de bara referera till vad de själva betalar ut. De vet inte hur det ser ut totalt.

Det gör att den inbetalade skatten inte räcker till – ju högre inkomsten blir, desto större andel ska betalas i skatt. Särskilt pensionärer får ofta pension från flera olika håll, men det kan också gälla dem som arbetar, konstaterar han. En del räddas av ränteavdragen, som kan ta ut för lite inbetald skatt. Men det gäller inte den som bor i hyresrätt och saknar lån.

Det finns förstås också andra anledningar till att folk får restskatt, som att de sålt fastigheter eller värdepapper, eller att de som äger en fastighet inte betalat in tillräckligt med skatt för att täcka fastighetsavgiften.

Går att slippa

– Det går att jämka, så att man slipper betala kvarskatt.

Fast det är det inte särskilt många som gör, enligt Johan Schauman.

En restskatt på 1 200 kronor kanske inte låter så mycket för den som har en inkomst från arbete, men med en låg pension kan det bli tufft. Enligt Pensionsmyndigheten var den genomsnittliga totala pensionen 17 200 kronor, men för kvinnor bara 14 200 kronor (2017 års siffror).

Exakt hur många pensionärer som får kvarskatt har Skatteverket inte koll på, men det handlar om tiotusentals personer.

För att råda bot på det har reglerna ändrats, så att de som betalar ut lön eller pension framöver ska redovisa sina skatteavdrag månad för månad i stället för en gång per år i efterhand.

– Det gör att man kan gå in på vår sida och se hur det ser ut under året, så man kan betala in lite mer varje månad. Men ännu finns inte de tekniska lösningarna hos oss som gör det enkelt att se sin prognos, säger Johan Schauman.

Det är på gång, men tekniken kommer att införas lite successivt under 2020. Till exempel kommer det att gå att klicka på en enda knapp för att få se om skatteinbetalningarna räcker, vilket gör att det blir lättare att justera sina skatteinbetalningar och därmed slippa restskatten.

Fast den som vill skaffa sig koll innan de tekniska lösningarna finns kan förstås ringa till Skatteverket, och legitimera sig med bank-id, eller besöka ett kontor.

Men detta gäller förstås bara framåt i tiden. För restskatten som ska in nu på tisdag finns ingen återvändo.

Små möjligheter till anstånd

– Lagstiftningen innebär jättedåliga möjligheter till anstånd. Antingen kan man begära omprövning, men det är ju inte aktuellt här. Eller så kan man be om anstånd om man har tillfällig betalningsoförmåga, som kommer att ändras. Men det är tyvärr inte aktuellt för gruppen med låg pension, för där är det inte fråga om en tillfällig svacka, säger Johan Shauman.

Att strunta i att betala är ingen bra idé. Visst, det går ut en påminnelse från Skatteverket, men om inte den betalas skickas skatteskulden över till Kronofogden.

– Då blir det en extra avgift på 600 kronor. Det blir mycket för en liten skuld på säg 1 200 kronor.