Många miljoner för Pink Floyd-gitarrer

Foto: Henning Kaiser/AP/TT

Svindlande 36 miljoner kronor blev slutpriset för en av David Gilmours gitarrer när den såldes på auktion i New York helgen, skriver auktionshuset Christie's på Twitter.

Priset är det högsta som någonsin betalats för en gitarr på auktion, vilket köparen uppenbarligen tyckte det var värt för att få den svarta Stratocastern från 1969 i sin ägo. Å andra sidan spelade Gilmour på just den gitarren på samtliga Pink Floyds album från "Dark side of the moon" till "The final cut".

Totalt såldes 120 av Pink Floyd-frontfigurens gitarrer på auktionen. Bland annat gick hans akustiska Martin D-35 från 1969 för 10,3 miljoner kronor. I och med det priset slogs det tidigare rekordet för en Martin-gitarr, som tidigare innehades av Eric Claptons 000-42 från 1939 som såldes för 7,2 miljoner 2004.

Just tiomiljoners-gitarren har varit en av Gilmours favoriter, och han har tidigare sagt att den är det enda han skulle ta med sig till en öde ö. Instrumentet användes bland annat på inspelningarna av Pink Floyd-albumen "Wish you were here" och "The dark side of the moon".

Totalt inbringade auktionen strax över 195 miljoner kronor, och alla pengar går till välgörenhet. David Gilmour har tidigare i en intervju med Rolling Stone motiverat sitt val att sälja sin gitarrsamling (så när som på omkring 20 gitarrer som han behåller själv):

"Gitarrerna är mina vänner. De har gett mig massor av musik. Men jag tycker det är dags att de nu får tjäna någon annan. Jag har haft min tid med dem. Och pengarna de kommer att inbringa kommer att göra mycket gott i världen, det är mitt syfte".