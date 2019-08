Målvakten utvisad när Hammarby tappade svit

Foto: Patric Söderström/TT

Hammarby fick målvakten Davor Blazevic utvisad och en straff emot sig.

Då bröts segersviten.

Hammarby åkte till Småland med fyra raka segrar i bagaget och med häng på toppstriden i allsvenskan i fotboll.

Det började också bra för tabellfyran.

I slutet av första halvlek tryckte backen Mats Solheim, med ett förflutet i Kalmar, in 1–0 på hörna.

– Senaste målet jag gjorde här var ett självmål, så det var skönt att göra ett mål i rätt ände också, sade Solheim, som lämnade Kalmar för Hammarby 2015, till C More i paus.

Kom sent i duell

I 64:e minuten utökade också Muamer Tankovic till 2–0 för de grönvita.

Då hade Hammarbys målvakt Davor Blazevic redan fått lämna planen efter att ha blivit utvisad. 26-åringen kom sent i en duell med Alexander Ahl Holmström, sänkte sin motståndare och fick lämna planen med knappa timmen spelad.

In kom i stället Johan Wiland, som därmed gjorde comeback mellan stolparna efter lång skadefrånvaro.

Men Hammarby kunde inte stå emot.

I numerärt överläge i den 79:e minuten reducerade Kalmar på straff genom Nils Fröling och fem minuter senare kom också kvitteringen till 2–2 genom Henrik Löfkvist.

"Måste göra det bättre"

Därmed bröts Hammarbys segersvit.

– Jag tror alla såg att Kalmar blev hjälpta in i matchen. Men vi måste göra det bättre och kunna parkera bussen lite mer. Vi gjorde 2–0 med en man mindre och det såg bra ut, och jag tror att vi hade tagit tre poäng om det inte hade varit för straffen, sade inhoppande Johan Wiland till C More efter matchen.

"Bajen" är dock fortfarande fyra i tabellen, nu på 32 poäng – tre poäng bakom trean Djurgården som har en match mindre spelad.

För Kalmar var poängen viktig, laget ligger tredje sist i tabellen.