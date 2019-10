Malmö bröt måltorkan men föll på straffar

Foto: Andreas Hillergren/TT

Underläge med 0–3 efter en kvart.

Men Malmö fick till slut igång målskyttet och lyckades få med sig en poäng från hemmamötet med HV71.

Gästerna knep dock bonuspoängen efter ett utdraget straffdrama.

Malmö på hemmais inledde vasst och skapade flera klara målchanser – men utan att få in pucken. Precis som det hade sett ut under de två senaste matcherna inför mötet mot HV71, där Malmö nollats först mot Skellefteå (0–4) och sedan mot Djurgården (också 0–4).

– Vi har lite problem med målskyttet just nu, men så länge vi skapar kommer målen komma till slut, vi måste fortsätta skapa och tro på det, sade Fredrik Händemark i C More efter första perioden och underläge 0–3.

För trots att Malmö var det spelförande laget inledningsvis var det HV71 som fick in puckarna. Och det med en väldig fart.

Kinnvall med två

Johannes Kinnvall satte först 1–0 i powerplay efter fem minuter och utökade efter 12.40 med en kanon från blålinjen.

– Jag ser att Camara (Anthony) får med sig alla forwards och backar så det var bara att försöka träffa mål där, säger Kinnvall.

Trean tryckte Juuso Ikonen in på ett friläge varpå Malmö tog timeout och bytte målvakt efter bara kvarten spelad.

Men i den andra perioden fick Fredrik Storm, tillbaka på isen efter en skada, hål på gästerna – och bröt måltorkan. Fem minuter in i mittenakten kom fullträffen i powerplay. Emil Sylvegård gjorde att Malmö fick kontakt inför den avslutande perioden när han reducerade till 2–3.

"Inte så jättebra"

Och Malmö skulle komma ikapp. Med drygt fyra minuter kvar av den sista perioden kvitterade Marcus Björk, återigen ett powerplay-mål för hemmalaget.

Det skulle krävas ett straffavgörande för att skilja lagen åt och där var det HV:s Oscar Sundh som klev fram.

– Vi drar på oss alldeles för mycket utvisningar och det blir kostsamt. Spelmässigt var det inte så jättebra, att vi inte kan göra något bättre av att vi har 3–0 känns lite surt, säger Sundh.