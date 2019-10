Makarna Birro gör film om Amelia Adamo

Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL / TT

Christina och Peter Birro skriver manus till en film inspirerad av tidningsprofilen och affärskvinnan Amelia Adamo och hennes mor Eldas liv.

"Elda och Amelia" beskrivs vara berättelsen om det fattiga italienska hembiträdet Elda Mucci och dottern Amelia Adamos spektakulära klassresa.

"Vi är helt tagna av Elda och Amelias fascinerande och episka story om den fattiga italienska hushållerskan och hennes dotter, som kom att bli en av Sveriges mäktigaste och mest kontroversiella tidningsmakare", säger Christina och Peter Birro i ett pressmeddelande.

Christina Birro är journalist och producent, hon driver bland annat den kritikerrosade podcasten "Pop culture confidental". Peter Birro är en av Sveriges mest framstående manusförfattare och var senast aktuell med manus till filmen "438 dagar".

"Elda och Amelia" produceras av Naima Abed och Emilie Georges, som tidigare producerat filmer som "Call me by your name".

Amelia Adamo är berörd över Christina och Peter Birros filmplaner.

"Jag går ju inte omkring och tänker att mitt liv är en film. Men har faktiskt sagt flera gånger att mitt liv är en jättebra story. Jag är förstås både stolt och smickrad men allra mest berörd. Berörd över att Peter och Christina såg det italienska mamma-bandet, urstarkt, ilsket men alltid lojalt", säger Amelia Adamo.