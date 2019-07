Luc Bessons studio söker räddning i USA

Foto: Joel Ryan/AP/TT

Det krisande filmbolaget Europacorp kan räddas från ruinens brant av det amerikanska investmentbolaget Vine Alternative Investments.

Europacorp bekräftade för AFP att man sitter i förhandlingar med Vine, men kunde inte lämna några garantier för att dessa skulle bära frukt.

Den franske filmskaparen Luc Besson ligger bakom en rad framgångsrika filmer som "Léon", "Femte elementet" och "Taken". Hans 20 år gamla filmbolag Europacorp har dock inte gått lika bra och tyngs av stora skulder.

För tre år sedan gick kinesiska Fundamental Films in med 60 miljoner dollar och blev näst största aktieägare i bolaget. Men de ekonomiska problemen har fortsatt. Det blev inte bättre av att Luc Bessons dyra sci-fi-epos från 2017, "Valerian and the city of a thousand planets", floppade på bio.