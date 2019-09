Lovering: Vi har bara känt press två gånger

Foto: Claudio Cruz

Tre veckor instängda i en gammal kyrka resulterade i en spöklik platta för Pixies.

"Beneath the eyrie" är deras sjätte fullängdare sedan debuten för över 30 år sedan.

Pixies anses ha lagt grunden för den alternativa rockens stora genombrott under 90-talet och har inspirerat grupper som Nirvana, Radiohead och Weezer. Dessutom har deras låt "Debaser" gett namn åt en rockklubb i Stockholm, någonting som trummisen Dave Lovering passar på att nämna under intervjun.

Den 30 september kommer Pixies till Sverige och med sig har de rykande färskt material – på fredag släpps deras sjätte studioalbum.

– Jag skulle säga att vi är ett band som täcker 80 genrer och kan spela många olika musikstilar. Jag tror att det här albumet visar på det, säger Dave Lovering.

Inga problem

Pixies spelade in skivan i en gammal kyrka, så pass långt bort att de ibland hade svårt att kunna köpa på mat. De gav sig själva tre veckor och jobbade sedan sent in på nätterna. Resultatet blev en spöklik ljudbild, med berättelser om häxor och missanpassade figurer.

– Folk säger att albumet är gotiskt på ett sätt. Jag kan inte prata för Charles (Black Francis) som skriver, så jag vet inte om det var medvetet eller om det var för att vi spelade in där, säger Lovering.

Någon nervositet inför släppet känner de inte – enligt Dave Lovering har Pixies bara känt press två gånger under sin karriär. Första gången under premiärspelningen 1986 när de uppträdde inför tio personer. Andra gången när de släppte sitt första album efter återföreningen, "Indie Cindy".

– Vi visste att folk skulle döma oss och jämföra albumet med det vi gjorde 15 år tidigare. Men efter att det var klart har vi inte haft några problem alls. Det viktiga är att vi är lyckliga och nöjda, säger han.

Pratar inte med publiken

Vad det blir för låtar på Cirkus i Stockholm vet bandmedlemmarna inte ännu. De bestämmer nämligen låtlistan allt eftersom under konserten.

– Vi bestämmer bara den första låten, sedan kommunicerar vi med varandra med händerna utan att publiken märker någonting, säger Lovering.

Den 90 minuter långa konserten kommer att vara helt fri från mellansnack.

– Det är inte för att vi vill vara osociala utan för att vi vill göra det vi gör bäst – att spela musik, säger han.